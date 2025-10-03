A Fondo
Las mejores ofertas de PcComponentes en sus Días Naranjas de otoño
PcComponentes ha puesto en marcha una nueva campaña promocional de Días Naranjas que hasta el 12 de octubre ofrecerá descuentos de hasta el 60% en todo su catálogo.
Como en el resto de sus promociones, el minorista no se limita a ofrecer descuentos, sino que mantiene otras ventajas que le han convertido en referencia del retail español: envíos gratuitos (a partir de 50 euros); devoluciones gratuitas; garantía de solución en 24H; financiación sin intereses y una valorada asistencia técnica pre y postventa.
Las mejores ofertas de PcComponentes (Días Naranjas)
El minorista promociona ofertas generales que estarán disponibles durante toda la campaña y también las que que se conocen como ‘Ofertas Flash’, descuentos diarios puntuales en marcas o categoría de producto. Suelen ser los productos que gozan de los mejores descuentos, pero solo están disponibles diariamente y/o hasta agotar existencias. Si estás pendiente de compra, ya sabes. Te dejamos con una selección de los productos ofertados.
Ordenadores personales
- Portátil Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/256GB SSD/GPU 8 Núcleos/13.6″ Azul Cielo, por 979 euros.
- Portátil ASUS TUF A15 FA507NUR AMD Ryzen 7 7435HS/16GB/512GB SSD/RTX 4050/15.6″, por 699 euros.
- Portátil Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56M6 Intel Core i5-1334U 16GB DDR5 512GB SSD Windows 11 Home, por 479 euros.
- Portátil HP 15-fd0282ns Intel Core i7-1355U 16GB 1TB SSD Iris Xe Graphics Windows 11 Home Plata por 699 euros.
- Portátil MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-200XES AMD Ryzen 9 8940HX 64GB 1TB SSD RTX 5070 QHD+ 240Hz por 1699 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 AMD Ryzen 5 5625U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 349 euros.
- Portátil Samsung Galaxy Book4 15 Intel Core i5-1335U/16GB/512GB SSD/15.6″, por 519 euros.
- Portátil ASUS Vivobook F1504VA-NJ2237 Intel Core i5-1334U/16GB/512GB SSD/15.6″, por 429 euros.
- Portátil HP Victus 15-fa2005ns 15.6″ Intel Core 7 240H 16GB 1TB SSD RTX 5060 Azul por 1049 euros.
- Portátil Lenovo LOQ 15IRX10 15.6″ Intel Core i7-13700HX 32GB 1TB SSD RTX 5060 por 1099 euros.
- Portátil Apple Macbook Air Apple M4 10 Núcleos/16 GB/512GB SSD/GPU 10 Núcleos/13.6″ Medianoche, por 1199 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming FX608JMR-RV003 Intel Core i7-14650HX/32GB/1TB SSD/RTX 5060/16″, por 1379 euros.
- Portátil Alurin Flex Advance AMD Ryzen 7 5825U/16GB/1TBSSD/15.6″, por 355 euros.
- Sobremesa PcCom Work Intel Core i5-12400 / 32GB / 1TB SSD por 379 euros.
- Sobremesa HP Slim Desktop S01-pF2044ns Intel Core i3-12100/8GB/256GB SSD por 299 euros.
- Sobremesa PcCom Lite AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 1TB SSD / RTX 3050 Negro + Windows 11 Home.
Consolas
- Sony PlayStation 5 Digital Slim por solo 399 euros.
- Nintendo Switch OLED Blanca por 315 euros.
- Lenovo Legion Go S AMD Ryzen Z2 Go/16GB/512GB Blanco Glaciar por 549 euros.
- Sony Bundle PlayStation 5 Slim + NBA 2K26 por 499 euros.
- Anbernic RG35XX 2024 Consola Retro Portátil 64GB Gris por 44 euros.
- Razer Wolverine V2 Pro Gamepad Inalámbrico Blanco para PC/PS5, por 219 euros.
- Logitech G29 Driving Force Volante para PS5/PS4/PS3/PC a la mitad de precio: 229 euros.
- Nintendo Switch Pro Controller por 67 euros.
- Sony PlayStation VR2 por 439 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 299 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 304 euros.
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 799 euros.
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 569 euros.
- Tarjeta Gráfica Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB GDDR6 FSR 4 por 679 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 414 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 FSR 4 por 739 euros.
- Procesador AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz por 494 euros.
- Procesador Intel Core i7-14700KF 3.4/5.6GHz Box por 347 euros.
- Procesador AMD Ryzen 5 7600X 4.7 GHz Box sin Ventilador, por 179 euros.
- Memoria RAM Forgeon Cyclone PLUS V2 DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16 Negra por 69 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Titanio Negro Libre por 1289 euros.
- Xiaomi Redmi 15C 4GB 256GB 6.9″ 120Hz Batería 6000mAh Carga Rápida 33W Negro Medianoche por 129 euros.
- Galaxy A16 LTE 4/128GB Negro Libre por 139 euros.
- OPPO Reno12 F 4G 16GB(8GB+8GB)/256GB Naranja Libre por 149 euros.
- Xiaomi 14T 12/256GB Negro Titanio Libre, por 388 euros.
- Tablet Apple iPad 2025 11″ WiFi 256GB Plata, por 469 euros.
- Tablet Lenovo Tab 10.1″ 4/64GB WiFi Gris + Funda Transparente con Soporte por 105 euros.
- Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 11″ 4GB 128GB WiFi HyperOS Gris Grafito por 149 euros.
- Reloj Samsung Galaxy Watch7 44mm Bluetooth Smartwatch con el 60% de descuento: 189 euros.
Periféricos y accesorios
- Apple AirPods 3ª Generación con Estuche de Carga Lightning con el 44% de descuento por solo 99 euros.
- Teclado Newskill Pyros PRO Gaming Inalámbrico Mecánico 75% Hotswap Negro, por 71 euros.
- Ratón Logitech G305 LightSpeed Inalámbrico Gaming 12000DPI Negro por 42 euros.
- Auriculares Logitech G Pro X Gaming Inalámbricos con Lightspeed Negros por 89 euros.
- Silla Newskill Kitsune V2 Gaming Tela Transpirable Estructura Acero Negro-Azul, por 192 euros.
- Mesa Owlotech Manager Regulable en Altura con Motor 100x60cm Negra, por 139 euros.
- Impresora HP DeskJet 2820e Multifunción Color WiFi Blanca + 3 Meses Gratis de Impresión Instant Ink con HP+ por 41 euros.
- Router TP-Link Archer BE550 WiFi 7 Tri banda BE9300 Homeshield EasyMesh, por 179 euros.
- Cámara de seguridad Imou Ranger Dual IP 6MP de Interior Blanco por 36 euros.
Monitores y televisores
- Monitor MSI MAG 276CF E20 27″ LED Fast VA FullHD 200Hz 0.5ms Adaptive Sync Curva, por solo 119 euros.
- Monitor ASUS ROG Strix XG27UCS 27″ LED Fast IPS UltraHD 4K 160Hz G-Sync Compatible por 399 euros.
- Monitor Gaming AOC Q27G4ZR 27″ QHD Fast IPS 240Hz Overclockeable 260Hz 1ms HDR400 Altavoces por 229 euros.
- Monitor Samsung Odyssey LS32CG552EUXEN 32″ LED QHD 165Hz Freesync Curvo por 199 euros.
- Monitor BenQ PD2706U 27″ LED IPS UltraHD 4K USB-C AQCOLOR Pantone Validated P3 Altura Ajustable por 399 euros.
- Monitor Acer Gaming Nitro KG241YP3 23.8″ LED FullHD 180Hz 0,5ms FreeSync Premium, por 84 euros.
- TV Samsung AI QLED 55″ TQ55Q7FAAUXXC UltraHD 4K Quantum HDR Tizen, por 469 euros.
- Hisense 58A6K 58″ LED 4K Ultra HD Smart TV, por 299 euros.
- LG QNED AI 55QNED80A6A 55″ QNED 4K Ultra HD HDR Smart TV WebOS por 489 euros.
- Philips LED 75PUS7000 75″ 4K Ultra HD Smart TV WiFi Dolby Atmos HDR10+ a la mitad de precio por 499 euros.
Puedes encontrar todas estas ofertas y muchas más en las distintas categorías promocionadas por PcComponentes:
