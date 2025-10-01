Amazon ha anunciado una importante actualización de su línea de hardware propia, renovando sus lectores de libros electrónicos, dispositivos de entretenimiento, reproductores para streaming, asistentes de voz inteligentes, cámaras de seguridad y para el hogar. También ha presentado nuevas funciones para su asistente de IA Alexa y nuevo sistema operativo ‘Vega OS’ para los Fire TV.

Nueva línea de hardware de Amazon

Amazon es bien conocido por su plataforma de comercio electrónico, pero desde hace tiempo también oferta una línea de hardware que ha ido creciendo en número, segmentos de mercado e interés. Con una relación características/precio notable (por lo general) la compañía no solo lo usa para vender hardware propio sino para aumentar la base de clientes que acceden a la plataforma, compran productos y se suscriben a sus servicios. Te dejamos un resumen con las novedades.

Kindle Scribe

La compañía ya había renovado su línea de lectores de libros electrónicos y recientemente la había ampliado con el Kindle Colorsoft «económico». Ahora se enfoca en actualizar la serie ‘Scribe’, la más avanzada (y cara) de toda su oferta, que llega con tres nuevos modelos, el Kindle Scribe Colorsoft, el Kindle Scribe (3.ª generación) y una versión paralela, Kindle Scribe sin luz frontal.

El Kindle Scribe Colorsoft (el primero de esta serie con pantalla a color) es novedad absoluta y se caracteriza por una tecnología de pantalla Colorsoft personalizada, que incluye un filtro de color, panel LED de nitruro y un motor de renderizado exclusivo.

La serie general alcanza la tercera generación y también se ha renovado a fondo, tanto en diseño con un chasis ultradelgado de tan solo 5,4 mm y menor peso 400g. También es más grande, escalando desde 10,2 a una pantalla con 11 pulgadas de diagonal. El nuevo sistema de iluminación frontal utiliza LED miniaturizados para lograr un bisel más delgado y una iluminación más uniforme, mientras que la superficie de vidrio texturizado mejora la fricción del lápiz y prácticamente elimina el paralaje, ofreciendo una experiencia de escritura auténtica.

Amazon afirma que el dispositivo está respaldado por un nuevo chip de cuatro núcleos, más memoria y una nueva pantalla Oxide. La compañía también ha actualizado el lápiz óptico incluido, que se adhiere magnéticamente al dispositivo y no necesita cargarse. Amazon incluye 3 meses de suscripción a Kindle Unlimited al comprar cualquiera de los tres dispositivos. Estarán disponibles a finales de 2025 y los precios son bastante elevados: 499 dólares para el Kindle Scribe estándar, 429 dólares para el modelo sin luz frontal y 629 dólares para el Kindle Scribe Colorsoft.

Echo

Las novedades en los altavoces de voz inteligentes ha sido quizá lo más interesante de la nueva línea de hardware de Amazon, por su mayor potencia de procesamiento de audio, nuevo diseño y preparados para desbloquear nuevas experiencias de IA generativa a través de Alexa+. En la renovación podemos destacar:

– Echo Dot Max. El primer ‘Max’ ofrece casi 3 veces más niveles de graves respecto a la generación anterior de Echo Dot y un sonido envolvente que se adapta automáticamente a cada espacio. Por primera vez, la serie ha sido diseñado desde cero con dos altavoces. El modelo cuenta con un sofisticado sistema de altavoces bidireccional, con un woofer de alta definición optimizado para graves profundos y un tweeter personalizado para mejorar la nitidez de las notas agudas. Amazon también lo ha rediseñado, eliminando el módulo de altavoz separado, integrando el altavoz directamente en la carcasa del dispositivo para duplicar el espacio de aire y lograr unos graves más completos. El mejor Echo Dot hasta la fecha tiene un precio de 109.99€.

– Echo Studio. Otro completamente rediseñado, con mejor estética, un 40% más pequeño que el original y prometiendo el mejor sonido que puedes obtener en un altavoz inteligente de este tamaño. Combina un potente woofer de alta definición que proporciona graves profundos e inmersivos, junto con tres drivers de rango completo ubicados estratégicamente para crear un sonido envolvente capaz de llenar la habitación. Además, es compatible con audio espacial y Dolby Atmos, algunas de las tecnologías de audio más avanzadas ahora disponibles, para una verdadera experiencia de sonido envolvente. Estará disponible por 239.99€.

– Echo Show 8 y Echo Show 11. Los altavoces con pantalla de Amazon son las más avanzadas hasta la fecha y también se han renovado en diseño. Combinan tecnología táctil in-cell y diseño de cristal líquido negativo para mejorar la experiencia visual, reducir las capas de laminación y maximizar el ángulo de visión. Ese enfoque promete mejorar la calidad de imagen, con mayor claridad tanto en habitaciones bien iluminadas como en ambientes con poca luz. También se ha maximizado el área visible de la pantalla, mostrando más contenido relevante para los usuarios y se complementan con una cámara de 13 MP para videollamadas. Echo Show 8 estará disponible por 199.99€ y Echo Show 11 estará disponible por 239.99€.

– Alexa Home Theater. Con esta nueva función solo tienes que conectar tus altavoces y el asistente virtual Alexa se encarga del resto, ajustándolos automáticamente al espacio. Puedes conectar hasta cinco dispositivos Echo Studio o Echo Dot Max con Fire TV Stick.

Fire TV

Otra de las novedades de la nueva línea de hardware de Amazon es el dispositivo para streaming Fire TV Stick 4K Select, diseñado para simplificar la experiencia visual, ofreciendo un hardware más rápido y funcionalidades personalizadas pensadas para permitir un acceso rápido a los contenidos deseados.

Este pequeño dispositivo promete aprovechar al máximo la calidad visual de los televisores 4K, con soporte para alto rango dinámico HDR10+, rendimiento mejorado con nuevos procesadores y un inicio rápido de las aplicaciones, guía de canales personalizada y nueva guía de TV en vivo rediseñada para ofrecer 10 recomendaciones personalizadas según los hábitos de visualización de cada usuario. Todo lo necesario está incluido en la caja: el dispositivo es compatible con los principales servicios de streaming y pronto soportará también experiencias de juego como Xbox Gaming y Luna.

El Fire TV Stick 4K Select ya se puede reservar en el portal de Amazon con disponibilidad a mediados de octubre. Tiene un precio de 54.99€.

Blink

Dice Amazon que la seguridad del hogar debe ser sencilla, inteligente y accesible, y sus nuevas cámaras apuestan precisamente por ello.

– Blink Mini 2K+. Es la cámara compacta enchufable más avanzada de Amazon hasta la fecha. Este pequeño, pero potente dispositivo ofrece unas prestaciones notables (resolución de vídeo 2K y funciones inteligentes), lo que pone la seguridad avanzada al alcance de más consumidores. Se puede usar en interiores y también en exteriores con el adaptador de corriente resistente a la intemperie de Blink (se vende por separado). Ya se puede reservar por 44 euros con entrega a partir del 23 de octubre.

– Blink Arc. Además de la cámara, la marca especializada de Amazon ha presentado Blink Arc, un invento totalmente nuevo que permite combinar dos cámaras Blink Mini 2K+ en una sola visualización integrada y continua. Alimentado por una sola fuente y montado desde un solo punto, ofrece una vista panorámica de 180 grados (con un plan Blink Subscription Plus) sin la complejidad de las configuraciones con varias cámaras. Su resolución de casi 6 megapíxeles lo hace ideal para grandes espacios interiores y exteriores. Estará disponible por 99 euros.

Ring

Dos novedades en esta serie de seguridad para el hogar que anuncia las nuevas cámaras y timbres en 2K y 4K.

– Ring Retinal 4K Vision. La primera gama 4K de Ring y la tecnología de imagen de próxima generación Retinal Vision, pretenden establecer un nuevo estándar en claridad de imagen. Estos dispositivos capturan detalles esenciales con una precisión realista: vídeos que se ven más cercanos a lo que tus propios ojos perciben. Retinal Vision no solo captura video; optimiza cada paso del proceso de imagen con ajustes avanzados de IA. No se trata solo de obtener videos más nítidos, sino de desbloquear un nuevo nivel de inteligencia, donde cada función es más eficaz porque la base es más precisa y cercana a la realidad. Esta tecnología estará disponible en la cámara para exteriores Floodlight Cam Pro Floodlight con precio de venta de 279,99€.

– Ring Retinal 2K Vision. La anterior tecnología de Amazon con resolución 2K, ahora está disponible en dos nuevos productos: Indoor Cam Plus y Doorbell Plus con cable. La firma ha mejorado la claridad y densidad de píxeles, para lograr un vídeo más realista de tu propiedad controlada desde un teléfono móvil. Incluyen un zoom 4x mejorado, funciones Low-Light Sight y visión nocturna adaptativa para obtener una vista en color mejorada en condiciones de poca luz e incluso en la oscuridad.

Ring Doorbell Pro con cable (249.99€), Doorbell Plus con cable (179.99€), Outdoor Cam Pro (199.99€), Floodlight Cam Pro (279.99€) e Indoor Cam Plus (59.99€) están disponibles para reservar a partir de hoy y se empezarán a enviar a partir de mediados de octubre.