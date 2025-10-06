Wintoys ya soporta Windows 11 25H2

Wintoys es una de las mejores aplicaciones de terceros para ajustar y optimizar Windows 11. Totalmente gratuita, sus responsables acaban de lanzar una actualización para soportar la última versión de Windows.

Microsoft está desplegando Windows 11 25H2 y los desarrolladores se afanan por soportar la versión. Especialmente las dedicadas a personalizar u optimizar Windows. O las que son capaces de saltarse los requisitos mínimos de hardware u otras imposiciones de Microsoft, Unas y otras hacen lo que Microsoft debería hacer por defecto.

Hasta que ello suceda, herramientas como Wintoys nos hacen la vida más fácil. Forma parte del grupo de MOD para Windows, esas aplicaciones con capacidad de configurar, optimizar, limpiar, reparar y ajustar Windows a tu gusto, con todas las configuraciones al alcance de la mano. que llevan años ‘jugando’ al gato y al ratón con los cambios del gigante del software.

La nueva versión de Wintoys (versión 2.4.6.0), además de funcionar con Windows 11 25H2, introduce varias mejoras para limpiar el almacenamiento, la resolución de problemas de red, las aplicaciones de inicio, el acceso directo a la memoria (DMA), las pruebas de rendimiento y más. La aplicación ahora puede detectar la caché de las versiones preliminares del navegador Microsoft Edge, borrar elementos como los registros de Windows y analizar más rutas en busca de archivos temporales. También se ha mejorado el rendimiento y se han corregido errores.

La opción de vaciar DNS se ha sustituido por un solucionador de problemas de red más avanzado que permite borrar la caché DNS, restablecer el catálogo de sockets de Windows, el proxy HTTP, las reglas del firewall, los adaptadores de red y más. La sección para administrar las aplicaciones de inicio ahora incluye elementos de la opción «Retraso de ejecución de la carpeta de inicio», y la sección de DMA incluye una nueva sección de preguntas frecuentes para la versión LTSC de Windows y correcciones para el error que provocaba que el estado de DMA se mostrara incorrectamente en ciertos casos.

Por lo demás, Wintoys mantiene todo su potencial, comenzando por una interfaz visual muy bien integrada con la de Windows, que facilita el uso de sus múltiples funciones. Mantiene la experiencia de bienvenida a pantalla completa e incluye un acceso directo para restaurar el sistema en caso de fallos. Permite desinstalar todo tipo de aplicaciones (incluidas las propias de Windows como el navegador Edge), usar su opción de ‘Superusuario’ donde se pueden activar funciones avanzadas como el modo Dios y el modo Desarrollador o acelerar el arranque y funcionamiento de Windows.

Puedes descargar la herramienta gratuitamente en la Microsoft Store. Y te recomendamos probarla ya que es una de las mejores en el grupo de ‘modificadores’ de Windows.