Broken Sword regresa con The Smoking Mirror: Reforged

Algunas aventuras no envejecen: simplemente esperan el momento adecuado para volver a contarse. En un panorama dominado por mundos abiertos y gráficos hiperrealistas, Broken Sword sigue siendo un refugio y una referencia para quienes crecieron resolviendo puzles, siguiendo conspiraciones y disfrutando de diálogos escritos con ingenio. Casi tres décadas después de su estreno original, la segunda entrega de la saga regresa con una nueva vida: Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged.

Revolution Software ha anunciado esta versión renovada del clásico de 1997, que llegará próximamente a PC, consolas actuales y dispositivos móviles. Se trata de una remasterización completa que mantiene intacta la esencia del original, pero actualiza su apartado técnico para adaptarlo a los estándares visuales contemporáneos. Los jugadores pueden, desde hoy, añadir el título a su lista de deseados en Steam, lo que anticipa un lanzamiento cercano (¿principios de 2026?) dentro de la plataforma de Valve. La desarrolladora ha acompañado el anuncio con un tráiler que recupera algunos de los momentos más recordados de la aventura.

The Smoking Mirror – Reforged ofrece una reconstrucción visual en alta resolución, con fondos redibujados y animaciones modernizadas sin alterar el estilo artístico característico de la serie. También se ha remasterizado el audio, con mejoras en la calidad de las voces y la banda sonora, y se ha revisado la interfaz para adaptarla a resoluciones actuales. Revolution asegura que el trabajo no busca reinventar el juego, sino perfeccionarlo, ofreciendo una experiencia fiel pero más fluida y accesible. El resultado, según los primeros avances, se sitúa a medio camino entre la nostalgia y la restauración, con un respeto absoluto por el espíritu original.

El estudio británico ha destacado que esta versión mantiene toda la historia y estructura del original, incluido el equilibrio entre exploración, resolución de enigmas y narrativa. Sin embargo, incorpora una optimización completa de los controles, tanto para ratón y teclado como para mandos, con una respuesta más precisa y una navegación simplificada. La intención, según han explicado sus responsables, es hacer que la experiencia resulte natural tanto para los veteranos como para quienes se acerquen por primera vez a la saga. George Stobbart y Nicole Collard vuelven a protagonizar una trama que mezcla arqueología, conspiraciones y mitología maya, en una de las historias más carismáticas del género.

La trayectoria de Revolution Software, fundada por Charles Cecil en 1990, ha estado siempre ligada al género de la aventura gráfica. Con Lure of the Temptress y Beneath a Steel Sky ya habían mostrado su talento antes de consolidarse con Broken Sword: The Shadow of the Templars, en 1996. Desde entonces, la saga ha vendido más de diez millones de copias y se ha convertido en una de las series europeas más influyentes en la historia del videojuego narrativo. Este regreso de The Smoking Mirror no solo amplía la colección de reediciones, sino que también mantiene viva la expectativa por Broken Sword: Parzival’s Stone, la nueva entrega actualmente en desarrollo.

El regreso de Broken Sword no es solo una cuestión de nostalgia: es también un recordatorio del lugar que ocupan las aventuras gráficas en la historia del videojuego. Lanzado originalmente en 1997, The Smoking Mirror consolidó el éxito de la primera entrega y ayudó a mantener vivo un género que, en aquel momento, ya empezaba a quedar eclipsado por las tres dimensiones. Décadas después, el interés por las reediciones, remakes y reinterpretaciones —de Monkey Island a Grim Fandango— ha devuelto a estas obras un lugar de respeto en la industria. El trabajo de Revolution se suma a esa corriente, demostrando que los clásicos aún tienen algo que decir.

Hay algo reconfortante en volver a una historia donde el ritmo no lo marca la acción, sino la curiosidad. Broken Sword: The Smoking Mirror – Reforged no pretende competir con los grandes estrenos actuales, sino recordarnos por qué seguimos volviendo a ellos: por sus personajes, su inteligencia narrativa y su elegancia atemporal. A veces, las mejores aventuras no necesitan reinventarse; solo volver a hablar en el lenguaje del presente.