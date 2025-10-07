Noticias
Ofertas de Corsair en el Prime Day de octubre: solo hasta mañana
Corsair es una de esas marcas que no necesitan presentación entre los amantes del hardware. Desde sus primeras memorias de alto rendimiento hasta su actual gama de componentes, periféricos, sistemas de refrigeración, sillas y accesorios, la compañía ha sabido construir una reputación sólida, basada en la calidad, la innovación y el diseño. Su nombre es sinónimo de fiabilidad y estilo, y no es casualidad que millones de jugadores y creadores confíen en sus productos para montar o mejorar sus equipos. Cada lanzamiento de Corsair marca el paso de la industria, y cada descuento suyo, una oportunidad que conviene aprovechar.
El Amazon Prime Day, que arrancó hoy y se extenderá hasta mañana, 9 de octubre, ya está en plena efervescencia con miles de ofertas activas. Dos días intensos que convierten Amazon en el gran escaparate tecnológico del momento. En esta edición, Corsair ha asumido un papel protagonista con una selección especialmente amplia de rebajas que abarcan prácticamente todo su ecosistema. Desde fuentes de alimentación y cajas hasta teclados, auriculares, ratones o sillas gaming, la marca se presenta con una presencia destacada que no dejará indiferente a ningún entusiasta del PC.
Si estás pensando en renovar tu equipo o completar tu setup, este es el momento ideal para hacerlo. A continuación encontrarás una selección con las mejores ofertas de Corsair disponibles ahora mismo durante el Prime Day de octubre, pero recuerda: solo estarán activas por tiempo limitado. Una ocasión perfecta para dar un salto de calidad en tu experiencia digital antes de que el evento llegue a su fin.
- Cámara Elgato Facecam MK.2 —
149,99 €→ 109,99 € (26,67 %, ahorro de 40,00 €).
- Cámara Elgato Prompter —
299,99 €→ 219,99 € (26,67 %, ahorro de 80,00 €).
- Chasis 3500X RGB TG Wht —
194,90 €→ 154,90 € (20,52 %, ahorro de 40,00 €).
- Chasis 3500X RGB TG Blk —
194,90 €→ 154,90 € (20,52 %, ahorro de 40,00 €).
- Silla TC500 LUXE Sherwood WW —
564,90 €→ 399,90 € (29,21 %, ahorro de 165,00 €).
- Silla TC500 LUXE Grey WW —
564,90 €→ 399,90 € (29,21 %, ahorro de 165,00 €).
- Silla TC500 LUXE Shadow WW —
564,90 €→ 399,90 € (29,21 %, ahorro de 165,00 €).
- Silla TC500 LUXE Frost WW —
564,90 €→ 399,90 € (29,21 %, ahorro de 165,00 €).
- Silla T3 RUSH Fabric Grey & Charcoal 2023 WW —
329,99 €→ 249,90 € (24,27 %, ahorro de 80,09 €).
- Silla T3 RUSH Fabric Charcoal 2023 WW —
329,99 €→ 249,90 € (24,27 %, ahorro de 80,09 €).
- Silla T3 RUSH Fabric Grey & White 2023 WW —
329,99 €→ 249,90 € (24,27 %, ahorro de 80,09 €).
- Silla TC100 RELAXED Leatherette Black —
219,99 €→ 179,90 € (18,22 %, ahorro de 40,09 €).
- Silla TC100 RELAXED Fabric Black —
219,99 €→ 179,90 € (18,22 %, ahorro de 40,09 €).
- Silla TC100 RELAXED Fabric Grey/Black —
219,99 €→ 179,90 € (18,22 %, ahorro de 40,09 €).
- Ventilador RX120 RGB Triple Wht —
114,90 €→ 79,90 € (30,46 %, ahorro de 35,00 €).
- Ventilador RX120 RGB Triple Blk —
114,90 €→ 79,90 € (30,46 %, ahorro de 35,00 €).
- Ventilador iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit – Black —
169,90 €→ 119,90 € (29,43 %, ahorro de 50,00 €).
- Ventilador iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit – White —
169,90 €→ 119,90 € (29,43 %, ahorro de 50,00 €).
- Headset HS55 wrls CORE EU —
119,99 €→ 69,99 € (41,67 %, ahorro de 50,00 €).
- Headset Void Elite Wireless carbon EU —
119,99 €→ 69,99 € (41,67 %, ahorro de 50,00 €).
- Headset Virtuoso XT EU —
279,99 €→ 164,99 € (41,07 %, ahorro de 115,00 €).
- Headset HS55 surround wht EU —
79,99 €→ 49,99 € (37,50 %, ahorro de 30,00 €).
- Headset HS55 surround carbon EU —
79,99 €→ 49,99 € (37,50 %, ahorro de 30,00 €).
- Headset VOID RGB Elite USB Carbon EU —
89,99 €→ 59,99 € (33,34 %, ahorro de 30,00 €).
- Headset VIRTUOSO MAX WIRELESS – Silver WW —
329,99 €→ 229,99 € (30,30 %, ahorro de 100,00 €).
- Headset VIRTUOSO MAX WIRELESS XBOX – Carbon WW —
329,99 €→ 229,99 € (30,30 %, ahorro de 100,00 €).
- Teclado K65 PLUS WL RGB Tact Blk/Grey ES —
169,99 €→ 109,99 € (35,30 %, ahorro de 60,00 €).
- Teclado K70 PRO TKL Blk ES —
179,99 €→ 129,99 € (27,78 %, ahorro de 50,00 €).
- Teclado K100 OPX ES —
269,99 €→ 199,99 € (25,93 %, ahorro de 70,00 €).
- Teclado K100 Air ES —
299,99 €→ 224,99 € (25,00 %, ahorro de 75,00 €).
- Teclado K55 PRO ES —
64,99 €→ 49,99 € (23,08 %, ahorro de 15,00 €).
- Ratón M75 AIR WIRELESS Light Grey EU —
109,99 €→ 59,99 € (45,46 %, ahorro de 50,00 €).
- Ratón M75 AIR WIRELESS —
109,99 €→ 59,99 € (45,46 %, ahorro de 50,00 €).
- Ratón KATAR ELITE WIRELESS EU —
79,99 €→ 49,99 € (37,50 %, ahorro de 30,00 €).
- Ratón Harpoon RGB Wireless EU —
59,99 €→ 39,99 € (33,34 %, ahorro de 20,00 €).
- Ratón SCIMITAR ELITE BLK EU —
89,99 €→ 59,99 € (33,34 %, ahorro de 30,00 €).
- Ratón M65 ULTRA Wireless White EU —
129,99 €→ 89,99 € (30,77 %, ahorro de 40,00 €).
- Ratón M65 ULTRA Wireless Black EU2 —
129,99 €→ 89,99 € (30,77 %, ahorro de 40,00 €).
- Ratón Nightsword RGB EU —
89,99 €→ 64,99 € (27,78 %, ahorro de 25,00 €).
- Ratón SCIMITAR ELITE WIRELESS SE – Gunmetal WW —
149,99 €→ 109,99 € (26,67 %, ahorro de 40,00 €).
- Micrófono Elgato Wave Mic Arm LP – White —
99,99 €→ 69,99 € (30,00 %, ahorro de 30,00 €).
- Micrófono Elgato Wave Mic Arm (Low Profile) —
99,99 €→ 69,99 € (30,00 %, ahorro de 30,00 €).
- Micrófono Elgato Wave:3 wht —
169,99 €→ 119,99 € (29,41 %, ahorro de 50,00 €).
- Micrófono Elgato Wave:3 —
169,99 €→ 119,99 € (29,41 %, ahorro de 50,00 €).
- Micrófono Elgato Wave Mic Arm Pro – White —
199,99 €→ 114,99 € (42,50 %, ahorro de 85,00 €).
- Mousepad MM500 v2 Extended —
44,99 €→ 21,99 € (51,12 %, ahorro de 23,00 €).
- Mousepad MM500 v2 Large —
34,99 €→ 19,99 € (42,87 %, ahorro de 15,00 €).
- Fuente de alimentación RM850x ATX 3 1 EU —
169,90 €→ 134,90 € (20,60 %, ahorro de 35,00 €).
- Fuente de alimentación RM850x ATX 3.1 EU —
169,90 €→ 134,90 € (20,60 %, ahorro de 35,00 €).
- Fuente de alimentación RM750x ATX 3.1 EU —
154,90 €→ 124,90 € (19,37 %, ahorro de 30,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Universal Thumbstick Grip 6 Pack Tactic – Red (-EU) —
19,90 €→ 9,99 € (49,80 %, ahorro de 9,91 €).
- Accesorio SCUF SCUF Universal Thumbstick Grips: 6 Pack, Tactic, Black (-EU) —
19,90 €→ 9,99 € (49,80 %, ahorro de 9,91 €).
- Accesorio SCUF SCUF Universal Thumbstick Grip 6 Pack Tactic – Blue (-EU) —
19,90 €→ 9,99 € (49,80 %, ahorro de 9,91 €).
- Accesorio SCUF SCUF Universal Thumbstick Grips: 6 Pack, Pulse, Black (-EU) —
19,90 €→ 9,99 € (49,80 %, ahorro de 9,91 €).
- Accesorio SCUF SCUF Loadout Backpack —
139,90 €→ 69,99 € (49,97 %, ahorro de 69,91 €).
- Accesorio SCUF SCUF Elite Series 2 Thumbsticks – Black —
24,99 €→ 15,99 € (36,01 %, ahorro de 9,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Thumbsticks Black —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Thumbsticks Blue —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Thumbsticks Red —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Thumbsticks Light Grey —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Protection Case black —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Protection Case grey —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF USB-C Cable 2m black —
14,99 €→ 9,99 € (33,36 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Faceplate Red —
29,99 €→ 19,99 € (33,34 %, ahorro de 10,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Faceplate Blue —
29,99 €→ 19,99 € (33,34 %, ahorro de 10,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Instinct Faceplate Black —
29,99 €→ 19,99 € (33,34 %, ahorro de 10,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Elite Series 2 Paddles —
24,99 €→ 16,99 € (32,01 %, ahorro de 8,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Pro Grip Kit – Black —
24,99 €→ 16,99 € (32,01 %, ahorro de 8,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Pro Grip Kit – Blue —
24,99 €→ 16,99 € (32,01 %, ahorro de 8,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Pro Grip Kit – Red —
24,99 €→ 16,99 € (32,01 %, ahorro de 8,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Pro Grip Kit – Light Gray —
24,99 €→ 16,99 € (32,01 %, ahorro de 8,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF Exo Support Cushion —
44,99 €→ 30,99 € (31,12 %, ahorro de 14,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF USB-C Cable 3.6m black —
24,99 €→ 19,99 € (20,01 %, ahorro de 5,00 €).
- Accesorio SCUF SCUF USB-C Cable 3.6m grey —
24,99 €→ 19,99 € (20,01 %, ahorro de 5,00 €).
- Stream Deck Elgato Stream Deck + XLR —
329,99 €→ 179,99 € (45,46 %, ahorro de 150,00 €).
- Stream Deck Elgato Stream Deck MK.2 – White —
169,99 €→ 119,99 € (29,41 %, ahorro de 50,00 €).
- Accesorio setup Elgato Key Light WW-ex-JP —
199,99 €→ 129,99 € (35,00 %, ahorro de 70,00 €).
- Accesorio setup Elgato Green Screen XL —
199,99 €→ 149,99 € (25,00 %, ahorro de 50,00 €).
- Capturadora de vídeo Elgato HD60 X —
179,99 €→ 139,99 € (22,22 %, ahorro de 40,00 €).
- Capturadora de vídeo Elgato Video Capture EU —
99,99 €→ 79,99 € (20,00 %, ahorro de 20,00 €).
- Capturadora de vídeo Elgato Cam Link 4K —
99,99 €→ 79,99 € (20,00 %, ahorro de 20,00 €).
- Refrigerador por agua NAUTILUS 240 ARGB – Black —
114,90 €→ 89,90 € (21,76 %, ahorro de 25,00 €).
- Refrigerador por agua NAUTILUS 240 ARGB – White —
114,90 €→ 89,90 € (21,76 %, ahorro de 25,00 €).
- Refrigerador por agua iCUE LINK TITAN 240 RX RGB White AIO, 240mm Radiator, Liquid CPU Cooler —
169,90 €→ 134,90 € (20,60 %, ahorro de 35,00 €).
- Refrigerador por agua iCUE LINK TITAN 240 RX RGB AIO, 240mm Radiator, Liquid CPU Cooler —
169,90 €→ 134,90 € (20,60 %, ahorro de 35,00 €).
- Controlador Xbox SCUF VALOR PRO Wired Performance Xbox Controller – Black EU —
119,99 €→ 89,99 € (25,00 %, ahorro de 30,00 €).
- Controlador Xbox SCUF VALOR PRO Wired Performance Xbox Controller – Steel Grey EU —
119,99 €→ 89,99 € (25,00 %, ahorro de 30,00 €).
- Controlador Xbox SCUF VALOR PRO Wired Performance Xbox Controller – White EU —
119,99 €→ 89,99 € (25,00 %, ahorro de 30,00 €).
