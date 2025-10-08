Samsung Odyssey G60F, un todo-terreno para el escritorio

El Samsung Odyssey G60F es un nuevo monitor que la firma surcoreana enfoca a cualquier tarea informática, juegos, creación de contenido y las tareas habituales de un escritorio informático.

La industria tecnológica ofrece una gran oferta de pantallas de visualización, la mayoría enfocadas a unos juegos que siguen tirando del carro en ventas. También se pueden encontrar otros que apuestan más por el entretenimiento o los de gama profesional para edición de vídeo o fotografía. Y, finalmente, pero no menos importante, tenemos los que denominamos ‘todo-terreno’ para cubrir cualquier tipo de tareas informática.

Ahí se encuadra el Samsung Odyssey G60F, un modelo con panel IPS, 27 pulgadas de diagonal, resolución nativa QHD (2560 x 1440 píxeles) y un brillo típico de 350 nits.

Aunque sirva para todo el apartado de juegos no está nada mal y sigue siendo el punto central Soporta frecuencia de actualización variable, compatible con el G-SYNC de NVIDIA y el AMD FreeSync Premium, con una ventana VRR que va desde 48 a 350 Hz, mientras que su tiempo de respuesta gris a gris es de 1 milisegundo, lo que reduce eficazmente el desenfoque de movimiento en juegos competitivos.

Ese tipo de configuración permite usar el Samsung Odyssey G60F -además de en PCs- en consolas de videojuegos, gracias a la conectividad HDMI 2.1 que permite un funcionamiento a 120 Hz y a una resolución 4K con HDR y VRR en los sistemas PlayStation 5 y Xbox Series X.

El monitor ofrece una precisión de color del 99% en sRGB y retroiluminación WLED sin parpadeos con un brillo típico de 350 cd/m². Si bien cuenta con la certificación DisplayHDR 400, carece de atenuación local, lo que refleja un enfoque equilibrado en lugar de un enfoque en el rendimiento HDR especializado.

El diseño general prioriza la funcionalidad con biseles delgados de dos etapas y un soporte totalmente ajustable, que ofrece 120 mm de ajuste de altura, pivote para orientación vertical y opciones de inclinación y giro. También admite montaje VESA estándar de 100 mm para instalaciones en paredes o brazos articulados.

Las opciones de conectividad incluyen DisplayPort 1.4 con DSC, HDMI 2.1 y un conector de audio de 3,5 mm, con puertos ubicados debajo del soporte. Para la alimentación energética utiliza un adaptador de corriente externo. El Samsung Odyssey G60F tiene un precio oficial de 499 dólares y estará disponible en el mercado internacional a lo largo de este trimestre.