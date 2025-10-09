Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11

Microsoft ha lanzado el nuevo menú de inicio para Windows 11 en el canal ‘Canary’ para probadores de Windows Insiders. Se incluye en la versión Insider Preview Build 27965 y será el último paso antes de la llegada a la versión general para todos los usuarios.

Ya hemos perdido la cuenta de los intentos de Microsoft por mejorar un componente clave de la interfaz de usuario que los usuarios usamos constantemente. Parece imposible que sigamos teniendo que hablar de ello, pero aquí estamos. Microsoft estrenó el menú de inicio en Windows 95, lo fue mejorando hasta llegar al notable de Windows XP, para alcanzar el sobresaliente con Windows 7. A partir de ahí de mal en peor.

Windows 8 simplemente lo eliminó a favor de una pantalla en mosaico similar a la del sistema móvil Windows Phone. En un PC, la usabilidad rozaba el cero absoluto ya que ni siquiera contaba con un botón accesible para apagar o reiniciar el equipo. Las críticas fueron furibundas y Microsoft lo devolvió con Windows 8.1. En Windows 10 mejoró y de nuevo los problemas llegaron con el de Windows 11 por un diseño cuestionable, Copilot, widgets y publicidad incluida. Simplemente, es inexplicable que todas las alternativas de terceros gusten más que la oficial… Y es que incluso su diseño fue cuestionado por el jefe de Windows, Mikhail Parakhin.

El nuevo menú de inicio para Windows 11

Entrando en materia. Los cambios implementados por Microsoft van en la línea de lo que han venido solicitando los usuarios. Y nos gusta desde que lo vimos en la fase de desarrollo. Nos gusta más que lo que había, se entiende, porque la simplicidad perfecta de Windows 7 no parece que vaya a regresar. Te dejamos con sus novedades:

Diseño general. El nuevo menú de inicio elimina las innecesarias y criticadas dos secciones generales actuales a favor de una sola vista única con desplazamiento que combina en una sola interfaz las aplicaciones ancladas y la lista de aplicaciones. Los marcadores y recomendaciones se ubican en la parte superior, mientras que la lista de ‘Todas las aplicaciones’ está justo debajo.

Mayor tamaño. El menú de inicio es más grande y se adaptará al tamaño de la pantalla usada. Las más grandes tendrán hasta ocho columnas de aplicaciones ancladas, seis recomendaciones y cuatro columnas de categorías en el menú Inicio. Ello permitirá anclar un mayor número de aplicaciones. También incluye una opción para mostrar automáticamente las aplicaciones ancladas sin necesidad de expandir la vista previa.

Vistas personalizables. Ahora puedes elegir entre la agrupación por categorías y la agrupación por cuadrícula. El diseño predeterminado por categorías mostrará las aplicaciones más utilizadas en sus respectivas categorías. La cuadrícula es una vista de lista alfabética, que puede explorarse horizontalmente de un vistazo. Esto debe conseguir que el menú se adapte mejor al flujo de trabajo o estilo personal de cada usuario.

Secciones de inicio. Las secciones de Inicio también son adaptables, así que puedes ver las Fijadas y Recomendadas de diferentes tamaños. Si tienes pocos la sección de Fijados se reducirá a una sola fila y las demás secciones se deslizarán hacia arriba. Si prefieres no ver las recomendaciones (publicidad de Microsoft mayormente) puedes desactivarlas en el menú general de Configuración. Si no hay recomendaciones disponibles, la sección se contraerá para que puedas ver más de tus aplicaciones instaladas.

Acceso a las aplicaciones. Ya no tendrás que perder tiempo buscando tus aplicaciones favoritas. El menú es desplazable, con «Todas las aplicaciones » ahora en la parte superior. Y si quieres navegar por todas las aplicaciones instaladas simplemente será cuestión de hacer un desplazamiento, sin tener que hacer clic en su pestaña, como ahora sucede ya que se sitúan en una segunda página.

Enlace Móvil. Si te gusta la interconexión entre PC y móviles podrás añadir un marco propio de la herramienta de Microsoft como parte del menú de inicio. Desde ahí se podrá acceder a las funciones principales del teléfono, llamadas, notificaciones, uso de la cámara, etc. Funciona sobre Android y también iOS.

¿Te gusta el nuevo menú de inicio para Windows 11? Al menos la renovación atiende algunas peticiones de los usuarios. Y siempre hay alternativas a la oficial.