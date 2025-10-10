Así será el visor Samsung Galaxy XR

El visor Samsung Galaxy XR se presentará oficialmente en pocas semanas, pero una interesante filtración nos ha adelantado todos sus detalles. Y apunta muy bien para competir con el Vision Pro de Apple y también para impulsar un mercado de la realidad virtual/aumentada/mixta que está muy por debajo de las grandes expectativas que generó.

Samsung ha desarrollado el ‘Proyecto Moohan’ en colaboración con Google y Qualcomm. El visor funcionará bajo la plataforma Android XR de Google, una nueva plataforma de realidad extendida que supone otro intento de la industria para impulsar todo lo relacionado con las tecnologías de computación espacial y contenido inmersivo 3D.

