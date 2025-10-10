Xbox Series X2, la próxima generación de la consola de escritorio de Microsoft, será más rápida que la PS6 gracias a una APU de AMD de nombre en clave ‘Magnus’, que apunta a ser el chip más grande de la historia de las consolas de videojuegos.

Si ayer veíamos las claves del hardware de la próxima PlayStation 6, revelada en una presentación técnica conjunta por AMD y Sony, hoy nos llega información de la que -en principio- será su gran rival, la segunda versión de la Xbox Series X. La información no es oficial, pero igual de interesante y ha llegado de un vídeo de Moore’s Law Is Dead donde revela las características detrás del motor principal de la consola, que también será creado por AMD.

AMD ‘Magnus’, la clave de Xbox Series X2

No siempre el tamaño importa, pero atención al de la APU Magnus que motorizaría la nueva consola de Microsoft porque será grande, muy grande, según la filtración. Sus dos chiplets ocuparían una superficie de 408 milímetros cuadrados. Sería un 13% más grande que la APU de Xbox Series X y un 46% más grande que el chip de Sony para la PS6.

La APU sería fabricada por TSMC en procesos tecnológicos de 3 nm. Contaría con una CPU de 11 núcleos (tres Zen 6 + 8 Zen 6c). La cifra es provisional y algunos de esos núcleos podrían estar deshabilitados, dependiendo hasta dónde quieran llevar el consumo que ciertamente es impresionante para una consola, ya que se habla de un TDP entre 250 a 350 vatios a plena carga.

Su GPU RDNA 5 tendría 68 unidades de cómputo y una capacidad de memoria espectacular, hasta 48 Gbytes de memoria dedicada VRAM GDDR7 en un bus de 192 bits. Una cantidad excesiva a todas luces para el momento actual, pero no para mantenerse en un ciclo de lanzamiento de ocho años. Veremos.

La APU también incluiría una unidad de procesamiento neuronal (NPU) con una potencia de hasta 110 TOPS. Estaría destinada a acelerar funciones de inteligencia artificial que a buen seguro estarán presentes en la consola. Si los rumores previos sobre la Xbox como un PC de juegos mejorado son ciertos, Microsoft necesitará toda la potencia posible para ejecutar una instalación de Windows relativamente completa.

La fecha de lanzamiento de la Xbox Series X2 estaría fijada para 2027. En cuanto a precio, todo indica que será más cara que la PS6. Microsoft tendrá que ‘vender’ muy bien el aumento de prestaciones de una máquina que apunta más a PC que a consola y un ecosistema más centrado en los servicios que en la propia venta de consolas donde en esta generación Microsoft va muy por detrás de Sony y Nintendo.