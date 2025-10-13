Noticias
Google AI Pro gratis: así puedes conseguir un año sin compromiso
Si eres estudiante y mayor de 18 años estás de suerte, porque ahora puedes conseguir un año de suscripción a Google AI Pro totalmente gratis. Esta promoción está vigente a nivel global, no solo en España, y nos permitirá acceder a las herramientas más avanzadas de Gemini, la inteligencia artificial de Google.
Para poder solicitar ese plan solo tenemos que cumplir tres requisitos muy sencillos:
- Tener como mínimo 18 años.
- Ser estudiante universitario.
- Residir en uno de los países incluidos en la promoción.
Qué incluye el plan de 12 meses de Google AI Pro
- Acceso ampliado a Gemini 2.5 Pro: este modelo de IA es uno de los más avanzados del mundo, y cuenta con aprendizaje guiado. Podremos hacerle preguntas y subir imágenes, lo que nos ayudará con nuestras tareas y con la escritura.
- Deep Research 2.5 Pro: con esta función podremos ahorrar mucho tiempo y conseguir informes de investigación personalizados y detallados partiendo de información de cientos de sitios web.
- NotebookLM: se convertirá en un compañero capaz de ayudarnos a organizar nuestras ideas, que ahora incluye además opciones de resúmenes de sonido y vídeo.
- Veo 3: una solución capaz de transformar un texto o una foto en un vídeo de 8 segundos con sonido.
- Nano Banana: este modelo es capaz de crear y editar imágenes con un alto nivel de realismo y de calidad.
- 2 TB de almacenamiento en Google Fotos, Drive y Gmail, que nos permitirán hacer copias de seguridad y guardar nuestras cosas en la nube.
El contenido de este plan ofrece un valor muy interesante, ya que cubre todo lo que puede necesitar un estudiante tanto a nivel educativo y formativo como creativo, gracias al aprendizaje guiado y a los generadores de vídeo y de imágenes.
Cómo puedo conseguir Google AI Pro gratis
Es muy sencillo, solo tienes que entrar en este enlace y seguir los pasos del proceso autoguiado de registro. El proceso de verificación de estudiante también es automático, no tendrás que hacer nada, ni que aportar ningún tipo de documentación, así que no te preocupes.
Una vez superada esa verificación, y completado el registro, podrás empezar a disfrutar de Google AI Pro gratis durante un año. Esta promoción estará activa hasta el 9 de diciembre, así que todavía tienes tiempo para hacerte con ella, pero no te despistes demasiado, no sea que al final se te acabe pasando.
Cada mes de suscripción tiene un coste de 21,99 euros, así que con esta promoción te puedes ahorrar 263,88 euros, que es el coste total de 12 meses.
Cuando finalice el periodo de suscripción gratuita podrás decidir si quieres seguir utilizando Google AI Pro o si quieres darte de baja. Si sigues utilizándola tendrás que pagar el coste normal de suscripción.
Google te enviará un correo antes de que termine tu periodo de suscripción gratuita para avisarte y así evitar que esta se renueve y se te apliquen cargos.
Google AI Pro gratis: así puedes conseguir un año sin compromiso
Galaxy S26: cuatro modelos con un enfoque más Pro para hacer frente a Apple
Resident Evil 6 recibe un mod que pesa más que el juego original
Xbox Series X y Series S no están abandonando el mercado
GEEKOM A6 con Ryzen 7 6800H análisis completo
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
¿Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR?
GEEKOM A9 Max AI mini PC: análisis completo
Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11
Por qué aparece un triángulo amarillo en mi SSD en Windows y cómo eliminarlo
Google AI Pro gratis: así puedes conseguir un año sin compromiso
Red Dead Redemption 2 apunta a PS5, Xbox Series y Switch 2
Discord sufre una brecha de datos
ChatGPT integra aplicaciones interactivas dentro del propio chat
La instalación de Windows 11 sin cuenta de Microsoft será más difícil
AMD planta cara a NVIDIA en chips para IA gracias a un acuerdo multimillonario con OpenAI
Lo más leído
-
GuíasHace 6 días
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
-
A FondoHace 5 días
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
-
GuíasHace 5 días
¿Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR?
-
AnálisisHace 7 días
GEEKOM A9 Max AI mini PC: análisis completo