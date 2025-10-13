La familia Galaxy S26 está cada vez más cerca, y las últimas informaciones han señalado cambios muy importantes que han generado dudas sobre cómo va a quedar configurada esta nueva generación de smartphones de gama alta de Samsung.

Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, donde os vamos a contar qué modelos va a lanzar Samsung dentro de la serie Galaxy S26, cómo posicionarán y qué papel van a jugar exactamente cada uno de esos modelos.

Toda la información que vamos a ver procede de filtraciones y rumores de fuentes de confianza, aunque Samsung todavía no ha confirmado nada, como es evidente, y no lo hará hasta que se produzca el lanzamiento de sus nuevos smartphones. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla la final del artículo.

Cuatro nuevos Galaxy S26

En rumores anteriores habíamos visto que Samsung podría lanzar tres Galaxy S26, pero las informaciones más recientes aseguran que veremos cuatro modelos. Esto tiene una explicación, y es que en un primer momento se especulaba con que el modelo «Plus» iba a desaparecer para dejar más espacio al modelo «Edge».

Sin embargo, las malas ventas del Galaxy S25 Edge han llevado a Samsung a reconsiderar esa decisión, y a retomar el desarrollo del Galaxy S26+, así que este no ha sido cancelado, al menos de momento. Esto quiere decir que veremos cuatro modelos dentro de esta nueva generación.

Así es como quedarán divididos esos cuatro modelos:

Galaxy S26 Pro: estrenará cambio de nombre con el apelativo «Pro», pero seguirá siendo el modelo de entrada y el más pequeño de los cuatro. Samsung apuesta por ese cambio de nombre para convertirlo en el rival del iPhone 17 Pro.

estrenará cambio de nombre con el apelativo «Pro», pero seguirá siendo el modelo de entrada y el más pequeño de los cuatro. Samsung apuesta por ese cambio de nombre para convertirlo en el rival del iPhone 17 Pro. Galaxy S26+: mantendrá las mismas pautas del Galaxy S25+, lo que significa que tendrá una pantalla de gran tamaño y que se colocará un escalón por encima del anterior.

mantendrá las mismas pautas del Galaxy S25+, lo que significa que tendrá una pantalla de gran tamaño y que se colocará un escalón por encima del anterior. Galaxy S26 Edge: también repetirá el enfoque del Galaxy S25 Edge. Por tanto, será un smartphone centrado en el diseño que tendrá un acabado muy delgado.

también repetirá el enfoque del Galaxy S25 Edge. Por tanto, será un smartphone centrado en el diseño que tendrá un acabado muy delgado. Galaxy S26 Ultra: será el nuevo smartphone tope de gama de Samsung, tanto por prestaciones como por calidad de construcción. Ya os hemos hablado de él en este artículo.

Cómo compiten estos nuevos smartphones con los iPhone 17

Samsung lo tiene muy claro. El Galaxy S26 Pro se presentará como alternativa a los iPhone 17 y iPhone 17 Pro. Su principal atractivo será el precio, y es que debería ser más barato que ambos terminales, pero a nivel de prestaciones será muy competitivo, tanto por rendimiento como por capacidades fotográficas.

El modelo Plus no tendría rival directo, porque Apple no ha lanzado un iPhone 17 Plus, así que quedaría en una posición interesante que podría ayudar a mejorar sus ventas al no tener un rival directo por parte de la compañía de la manzana mordida.

La versión «Edge» tendrá como rival directo al iPhone Air, un smartphone que parte de los mismos valores y que se centra en el diseño y la delgadez, a costa de hacer algunos sacrificios importantes, sobre todo a nivel de capacidades fotográficas.

Por último tenemos el Galaxy S26 Ultra, que competirá directamente con el iPhone 17 Pro Max, tanto en prestaciones como a nivel de precio. Apple ha vuelto al aluminio con su nuevo terminal estrella, mientras que Samsung podría repetir el marco de titanio.

Samsung podría utilizar el Exynos 2600 en sus nuevos smartphones

La familia Galaxy S26 estará configurada con el SoC Snapdragon 8 Elite Gen5, pero una nueva información indica que en algunos países se utilizará también el Exynos 2600 de Samsung. Este SoC podría estar limitado a ciertos países, como España y el resto de Europa, y a determinados modelos, como el Pro.

En la mayoría de los casos los chips Exynos suelen ser más lentos y menos potentes que los Snapdragon dentro de su misma generación, así que no son una buena opción. Por desgracia, en España hemos tenido que sufrir esta realidad en más de una ocasión, ya que Samsung ha lanzado varios Galaxy S limitados a la versión Exynos en los últimos años.

Quizá en esta ocasión el Exynos 2600 acabe posicionando en un nivel de rendimiento más cercano al Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero esto es algo que no sabremos hasta que veamos las primeras pruebas de rendimiento, y para eso todavía faltan unos cuantos meses.

Cuándo llegarán los Galaxy S26

Los cuatro modelos serán presentados en algún momento del mes de enero de 2026, y su lanzamiento tendrá lugar entre una y dos semanas después. Dependiendo de cuándo tenga lugar la presentación, el lanzamiento de estos nuevos terminales se producirá entre finales de enero y principios de febrero de 2026.