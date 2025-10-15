Google amplía su ecosistema de Chromebook Plus

Google ha anunciado el lanzamiento de un convertible de Acer con el que amplía su ecosistema de Chromebook Plus, la línea de portátiles premium con sistema operativo ChromeOS.

Las soluciones de Google para PCs son otra de las opciones que los consumidores tienen como alternativa al adiós de Windows 10. Hay una buena oferta de fabricantes como ASUS, Lenovo, Samsung y también Acer, precisamente la versión que está promocionando Google. Y es que el Acer Spin 514 (CP514-5HN) es un buen exponente de la línea Chromebook Plus.

Hablamos de un convertible que destaca por su versatilidad. Gracias a su sistema de bisagras de 360 grados ofrece diversos modos de uso, portátil, tablet y otros adicionales como los de ‘tienda de campaña’. Su pantalla IPS multitáctil de 14 pulgadas de diagonal ayuda, con soporte para uso de dedos y lápices ópticos, paneles con resolución de hasta 2880 x 1800 píxeles y tasas de refresco de hasta 120 Hz.

Como motor principal monta el MediaTek Kompanio Ultra 910, lo que le convierte en uno de los Chromebook Plus más potente de los disponibles con arquitectura ARM. Es un SoC con CPU de ocho núcleos (1 ARM Cortex-X925 a 3,62 GHz + 3 ARM Cortex-X4 + 4 ARM Cortex-A720) y gráfica Immortalix-G925 MC11. Se combina con memoria LPDDR5X de hasta 16 GB y almacenamiento UFS de 256 GB.

El chipset incluye una NPU MediaTek 890 con potencia de hasta 50 TOPS de rendimiento para aceleración de IA. Un grupo de funciones que Google está promocionando especialmente aprovechar las potentes experiencias de IA generativa que se ejecutan directamente en el dispositivo, lo que permite la automatización de tareas en tiempo real y una funcionalidad segura sin conexión. Incluye el potencial del asistente Gemini y características integradas para ChromeOS como:

para que puedas organizar automáticamente tus pestañas, documentos y aplicaciones por categoría, realizada en el dispositivo para mantener la velocidad y la privacidad. Edición de imágenes de la galería , que hace que ser creativo sea más fácil que nunca con la edición de fotografías impulsada por IA en el dispositivo.

, que hace que ser creativo sea más fácil que nunca con la edición de fotografías impulsada por IA en el dispositivo. Selecciona buscar con Lens, de modo que puedas mantener presionado el iniciador o usar la herramienta de captura de pantalla para obtener más información sobre cualquier cosa que veas en imágenes o vídeos.

El convertible tiene un peso de apenas 1,3 kg con una batería que promete hasta 17 horas de autonomía. Cuenta con dos puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, conector para auriculares, cámara web con obturador de privacidad, compatibilidad con un lápiz óptico USI 2.0 sensible a la presión (se vende por separado) y compatibilidad opcional con sensor de huellas dactilares y teclado retroiluminado. Soporta también conexiones inalámbricas Bluetooth y Wi-Fi 7.

Finalmente, comentar que los clientes que adquieran este Chromebook Plus pueden canjear una suscripción de 12 meses al plan Google AI Pro. El plan incluye acceso a Gemini 2.5 Pro, 2 Tbytes de almacenamiento en la nube e integración de Gemini en aplicaciones de Google Workspace como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.