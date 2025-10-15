tiny11 25H2, nueva versión del Windows 11 ligero

tiny11 25H2 ha sido liberado justo a tiempo para el final del soporte técnico de Windows 10 y está destinado a usuarios que vayan a migrar a Windows 11 o los que ya lo hayan hecho y busquen una mejor experiencia.

tiny11 25H2 llega para soportar la última versión de los sistemas operativos de Microsoft, la Windows 11 25H2 que actualmente se encuentra en fase de despliegue de su versión final. La versión ha sido creada con el Tiny11 Builder que ya había sido publicado para los que quieran crearse una versión lo más personalizada posible.

Aquí hablamos de una imagen preconstruida lista para usar que conserva todas las ventajas de este proyecto, principalmente conseguir algo por lo que muchos suspiramos: un sistema operativo ligero, que solo incluya las funciones necesarias, aunque se puedan ir instalando otras en cada momento según las necesidades de cada usuario.

Justamente, todo lo contrario a lo que hace Microsoft, un Windows infladísimo de servicios y aplicaciones basura que terminan repercutiendo en el rendimiento del sistema y en la experiencia del usuario. Además de reducir el Bloatware a su mínima expresión, esta variante también rebaja los requisitos de hardware mínimos, lo que permite instalar el sistema en máquinas más antiguas o que no cumplan con los requisitos oficiales impuestos por Microsoft. Y todo ello sin sacrificar compatibilidad de hardware ni las características clave.

Otra de las ventajas de la última versión es la capacidad de instalación usando cuentas locales y no las cuentas ID de Microsoft, otra imposición de la instalación estándar que la firma de Redmond ha convertido en batalla contra los usuarios. En resumen; si no quieres/puedes mantenerte en Windows 10 y necesitas migrar a Windows 11 con un desarrollo más ligero y sin imposiciones, este proyecto es una opción excelente.

Su instalación es igual de sencilla que un Windows oficial. Descargas la imagen ISO lista para usar, la quemas con tu herramienta favorita (en Windows, Rufus va perfecta) y a instalar o actualizar. El responsable del proyecto, el desarrollador NTDEV, también ofrece este desarrollo en una variante llamada ‘Core’ que lleva al máximo la idea del ‘desinflado’ de Windows. No se recomienda para el día a día de un PC de producción, pero pueden usarlo usuarios más avanzados porque es perfecta, por ejemplo, para máquinas virtuales.

tiny11 25H2 está disponible en el portal Internet Archive y como todas las versiones del proyecto es gratuito y de código abierto.