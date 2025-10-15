Noticias
tiny11 25H2, nueva versión del Windows 11 ligero
tiny11 25H2 ha sido liberado justo a tiempo para el final del soporte técnico de Windows 10 y está destinado a usuarios que vayan a migrar a Windows 11 o los que ya lo hayan hecho y busquen una mejor experiencia.
tiny11 25H2 llega para soportar la última versión de los sistemas operativos de Microsoft, la Windows 11 25H2 que actualmente se encuentra en fase de despliegue de su versión final. La versión ha sido creada con el Tiny11 Builder que ya había sido publicado para los que quieran crearse una versión lo más personalizada posible.
Aquí hablamos de una imagen preconstruida lista para usar que conserva todas las ventajas de este proyecto, principalmente conseguir algo por lo que muchos suspiramos: un sistema operativo ligero, que solo incluya las funciones necesarias, aunque se puedan ir instalando otras en cada momento según las necesidades de cada usuario.
Justamente, todo lo contrario a lo que hace Microsoft, un Windows infladísimo de servicios y aplicaciones basura que terminan repercutiendo en el rendimiento del sistema y en la experiencia del usuario. Además de reducir el Bloatware a su mínima expresión, esta variante también rebaja los requisitos de hardware mínimos, lo que permite instalar el sistema en máquinas más antiguas o que no cumplan con los requisitos oficiales impuestos por Microsoft. Y todo ello sin sacrificar compatibilidad de hardware ni las características clave.
Otra de las ventajas de la última versión es la capacidad de instalación usando cuentas locales y no las cuentas ID de Microsoft, otra imposición de la instalación estándar que la firma de Redmond ha convertido en batalla contra los usuarios. En resumen; si no quieres/puedes mantenerte en Windows 10 y necesitas migrar a Windows 11 con un desarrollo más ligero y sin imposiciones, este proyecto es una opción excelente.
Su instalación es igual de sencilla que un Windows oficial. Descargas la imagen ISO lista para usar, la quemas con tu herramienta favorita (en Windows, Rufus va perfecta) y a instalar o actualizar. El responsable del proyecto, el desarrollador NTDEV, también ofrece este desarrollo en una variante llamada ‘Core’ que lleva al máximo la idea del ‘desinflado’ de Windows. No se recomienda para el día a día de un PC de producción, pero pueden usarlo usuarios más avanzados porque es perfecta, por ejemplo, para máquinas virtuales.
tiny11 25H2 está disponible en el portal Internet Archive y como todas las versiones del proyecto es gratuito y de código abierto.
tiny11 25H2, nueva versión del Windows 11 ligero
Spotify amplía las cuentas familiares gestionadas para menores
Nano Banana da el salto a los servicios clave de Google
Corsair HXi SHIFT lleva la gestión modular y el silencio a otro nivel
Intel y AMD preparan nuevas instrucciones para CPUs x86-x64
Star Citizen Alpha 4.4 luce espectacular, y muestra la potencial real del PC frente a las consolas
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
¿Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR?
Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
Generación de fotogramas: tres secretos que quizá no sabías y que son importantes
Consigue Windows 11 por 18,2 euros con las ofertas especiales de Halloween
tiny11 25H2, nueva versión del Windows 11 ligero
Lexar ES5, una SSD portátil de alto rendimiento
Requisitos de Battlefield 6 Ultra++
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
Precio de PS6: más barata de lo esperado
Activision Blizzard tiene miedo a Battlefield 6, tanto como para ofrecer Call of Duty Black Ops 6 gratis
Lo más leído
-
A FondoHace 7 días
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
-
GuíasHace 7 días
¿Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR?
-
NoticiasHace 6 días
Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11
-
NoticiasHace 2 días
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11