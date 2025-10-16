Descubre RECICLOS, la aplicación que te premia por reciclar

Reciclar es importante, porque nos ayuda a crear un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente que no solo disfrutaremos nosotros, sino que también será el que legaremos a nuestras futuras generaciones. Sin embargo, reciclar también requiere un cierto compromiso, un esfuerzo que RECICLOS ha reconocido, y que está dispuesta a premiarnos.

En efecto, esto quiere decir que reciclar tiene premio gracias a RECICLOS. Interesante, ¿verdad? Seguro que estás deseando saber más, y puedes estar tranquilo, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber para empezar a disfrutar de sus ventajas.

¿Qué es RECICLOS y cómo puedo conseguirla?

Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que, como dijimos al principio del artículo, nos ofrece recompensas por nuestro compromiso con el reciclaje. La aplicación ha sido desarrollada por Ecoembes, y parte del modelo SDR, siglas de «Sistema de Devolución y Recompensa».

Y sólo tienes que entrar en la App Store, si tienes un dispositivo basado en iOS de Apple, o en la Google Play Store si tienes un dispositivo basado en Android, y descargarla. Es gratis, tiene unos requisitos muy bajos y un peso muy ligero, lo que significa que funciona a la perfección incluso en

Y una vez te hayas descargado la App tendrás que registrarte con tus datos.

¿Cómo funciona esta aplicación?

Una vez que la tengas instalada podrás empezar a utilizarla directamente. Su interfaz es muy sencilla e intuitiva, y está dividida en diferentes secciones a las que podrás acceder con un simple toque en función de lo que quieras hacer en cada momento.

Con RECICLOS puedes conseguir recompensas al reciclar dos tipos de envases, latas y botellas de plástico. Ambos te darán puntos al reciclarlos, siempre que realices el siguiente proceso:

Escanea los códigos de barras de los envases que vayas a reciclar, utilizando la herramienta de escaneado que integra la aplicación.

Introduce el envase en el contenedor amarillo y hazle una foto con la herramienta integrada en la aplicación.

Ya está, así de fácil es empezar a sumar puntos RECICLOS.

¿Qué puedo ganar utilizando RECICLOS?

Esta aplicación nos da la posibilidad de conseguir diferentes premios, pero también nos da la opción de contribuir a diferentes causas sociales. Es un enfoque que, francamente, nos parece muy acertado, ya que refuerza el componente social de la aplicación y se atreve a ir más allá del cuidado del medio ambiente.

Con RECICLOS puedes participar en sorteos de premios quincenales que se realizan a través de un marketplace integrado, donde podrás conseguir productos tecnológicos, paquetes de experiencias, packs con productos de denominación de origen, bonos para comprar entradas a conciertos y muchas cosas más.

Por ejemplo, entre el 1 y el 15 de octubre se van a sortear 550 freidoras de aire Moulinex. Entre el 15 y el 30 de octubre se sortearán 550 packs gourmet con denominación de origen de Valencia, que incluyen una botella de horchata de Chufa premium, dos packs de turrón artesano de Jijona y un pack de arroz de Valencia.

Si prefieres aportar tu granito de arena a mejorar el mundo y ayudar a otros puedes realizar donaciones a causas sociales, y también tienes la posibilidad de colaborar con diferentes acciones centradas en el medio ambiente, como la reforestación del bosque RECICLOS, un espacio natural en la Sierra Norte de Madrid a través de la plantación directa de árboles.

Entre los proyectos solidarios con los que puedes colaborar a través de RECICLOS se encuentran:

AECC (Asociación Española Contra el Cáncer): con motivo del día mundial del Cáncer de Mama, que celebra el 19 de octubre, podremos donar nuestros puntos RECICLOS a esta causa desde el 13 al 19 de octubre.

con motivo del día mundial del Cáncer de Mama, que celebra el 19 de octubre, podremos donar nuestros puntos RECICLOS a esta causa desde el 13 al 19 de octubre. Fundación ANAR: en octubre estará activado un proyecto para ayudar a hacer frente al impacto que las tecnologías tienen en la salud mental y la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Coincide con el día de día mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre.

Los proyectos y causas sociales disponibles suelen cambiar mensualmente.

RECICLOS también tiene activo un proyecto específico de forma simultánea a nivel autonómico, con el que también podremos colaborar. Este será diferente en cada Comunidad Autónoma y responde directamente a necesidades locales

Otras cosas que tienes que saber sobre RECICLOS

La aplicación ha tenido un gran impacto, y sus datos de 2024 así lo reflejan. En ese año cerró con más de 800.000 usuarios, presencia en 689 municipios y 87 proyectos activados que recibieron, solo durante ese año, 2,17 millones de puntos RECICLOS.

Los puntos RECICLOS donados acumulados sumaron más de 5,66 millones, y se plantaron más de 40.000 árboles en el «Bosque RECICLOS».

Impresionante lo que esta aplicación está consiguiendo a través del reciclaje en el contenedor amarillo. Pero no debemos olvidarnos además de lo que ha aportado para ofrecer ayuda ante desastres. Por ejemplo, tras la Dana que azotó a la Comunidad Valenciana y a Castilla la Mancha, RECICLOS activó diez proyectos de donación en colaboración con Cruz Roja,la Federación Española de Alimentos, y la fundación Global Nature, para mitigar los efectos materiales y medioambientales y también proporcionar ayuda directa a los afectados.

RECICLOS es un proyecto interesante y lleno de posibilidades que nos permite cuidar del medio ambiente y conseguir premios, y que al mismo tiempo nos enseña que el mejor regalo que podemos ofrecer es ayudar a los que lo necesitan.

Contenido elaborado en colaboración con RECICLOS.