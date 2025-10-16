Noticias
GIGABYTE amplía su línea de portátiles GAMING
GIGABYTE GAMING A16 PRO y GAMING A18 son los dos nuevos modelos con los que la firma taiwanesa amplía su serie de portátiles para juegos. Combinan grandes pantallas con un diseño estilizado y portátil, procesadores de Intel o AMD y graficas dedicadas serie RTX-50 de NVIDIA.
GIGABYTE GAMING A16 PRO
El más interesante para nuestro gusto está diseñado para gamers (o creadores de contenido) que exigen potencia en un chasis relativamente compacto para un portátil con pantalla IPS de 16 pulgadas, resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), frecuencia de sincronización de 165 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms y brillo típico de 400 nits.
Monta una CPU Intel Core 7 240H con 10 núcleos y frecuencias de trabajo de 5,2 GHz, mientras que para el apartado gráfico puede equipar gráficas dedicada hasta la NVIDIA RTX 5080. Incluye 32 Gbytes de memoria LPDDR5x y conectores M.2 para alojar unidades de estado sólido de hasta 4 Tbytes.
El GIGABYTE GAMING A16 PRO está equipado con el sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity EX y un ventilador Frost Fan de 158 aspas asimétricas. Según el fabricante, ello le permite alcanzar un rendimiento térmico eficiente con hasta 115 W de potencia de GPU, todo en un chasis de menos de 20 mm de grosor y 2,3 kg con una bisagra plana de 180° que añade versatilidad para un uso colaborativo.
En cuanto a conectividad, soporta Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2; dispone de una amplia variedad de puertos USB; Ethernet LAN, altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y una cámara web con sensor IR que le permite autenticación biométrica con Windows Hello. Monta una batería de polímeros de litio de 76 Wh que promete hasta 12 horas de autonomía. Preinstala Windows 11 y estará muy pronto disponible en el canal internacional.
GIGABYTE GAMING A18
El segundo de los modelos anunciados sigue la línea de diseño del anterior, pero monta una pantalla aún más grande. Una IPS de 18 pulgadas, con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), frecuencia de sincronización de 165 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms y brillo típico de 300 nits.
Este ‘gigantón’ cambia Intel por AMD, con procesador Ryzen 7 260 con ocho núcleos a 5,1 GHz. Para el apartado gráfico puede equipar la NVIDIA RTX 5050 o 5060. Equipa 64 Gbytes de memoria RAM y varias M.2 para SSD NVMe de hasta 4 Tbytes.
Su conectividad es la misma que la del modelo de 16 pulgadas, desde Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 a la webcam compatible con Windows Hello. No faltan una gran cantidad de puertos USB; Ethernet LAN o altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. La batería es de 76 Wh con adaptador de 150 vatios. Preinstala Windows 11 y también está disponible a nivel global.
GIGABYTE amplía su línea de portátiles GAMING
Los podcasts de Spotify dan el salto a Netflix
Xbox Series X podría mover FSR 4 INT8, PS5 no puede porque su GPU no es RDNA 2
Nuevos rumores sobre una cámara de apertura variable en iPhone 18
ROG Xbox Ally X análisis: cambios muy acertados
ChatGPT promete ser más humano. Otra vez.
Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
Todo lo que debes saber para activar el programa ESU de Windows 10 gratis
Generación de fotogramas: tres secretos que quizá no sabías y que son importantes
Intel Panther Lake explicada: más rendimiento, más IA y más gaming
Consigue Windows 11 por 18,2 euros con las ofertas especiales de Halloween
GIGABYTE amplía su línea de portátiles GAMING
Generación de fotogramas: tres secretos que quizá no sabías y que son importantes
Battlefield 6 habría sido imposible en Xbox One y PS4: ambas consolas eran un lastre
FRITZ!Repeater 1610, un repetidor perfecto para exteriores
Intel Panther Lake explicada: más rendimiento, más IA y más gaming
AMD explica las nuevas tecnologías que tendrá PS6
Lo más leído
-
NoticiasHace 7 días
Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
-
GuíasHace 5 días
Todo lo que debes saber para activar el programa ESU de Windows 10 gratis
-
GuíasHace 7 días
Generación de fotogramas: tres secretos que quizá no sabías y que son importantes