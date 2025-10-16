Noticias
Battlefield 6 recibirá una mejora importante para acabar con Call of Duty
Battlefield 6 ha sido un enorme éxito, tanto de ventas como de crítica. Si Activision Blizzard tenía miedo a este juego antes de su lanzamiento, ahora que se ha confirmado que ha vendido más de 7 millones de copias en solo cinco días desde su lanzamiento tiene todavía más razones para estar asustada.
En su estado actual, Battlefield 6 es uno de los mejores juegos de su género, pero el equipo de desarrollo no se va a dormir en los laureles. Dos archivos encontrados en la base de datos del juego, indican que este podría contar con botes en el modo multijugador, lo que sugiere la posible introducción de combates en barco.
Estos son los archivos encontrados:
- Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_JetSki
- Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_RHIB
Glacier es el nombre en clave del modo multijugador, y «boat» se utiliza como referencia genérica a cualquier cosa que se mueva en el agua.
La información no está confirmada, pero se basa en archivos encontrados en el juego, así que tiene un fundamento sólido. Battlefield 6 ya tiene un modo multijugador espectacular gracias, sobre todo, a la amplitud de los mapas y a la posibilidad de utilizar diferentes vehículos, y la verdad es que añadir combates navales sería todo un puntazo.
Por otro lado, la introducción de combates navales supondría también un regreso a las raíces de la franquicia, y la recuperación de un modo de juego muy querido por los fans de la saga desde sus orígenes.
Comparado con Battlefield 2042, el inicio de Battlefield 6 ha sido fantástico tanto por ventas como por crítica, algo que EA está notando, y que le está dando todo el margen que necesita para seguir mejorando el juego con futuras actualizaciones.
El propio equipo de desarrollo ha reconocido que el regreso de los combates navales ha sido una de las peticiones más habituales dentro de la comunidad de jugadores, y que están escuchando a los fans para seguir implementando nuevos modos y mejoras en la jugabilidad.
Si atamos cabos la cosa queda bastante clara, es muy probable que en una futura actualización se recuperen los combates navales. Con el nivel gráfico que tiene Battlefield 6, y con su sistema de destrucción avanzado, posible gracias al abandono de Xbox One y PS4, estamos seguros de que esos combates serán espectaculares.
Battlefield 6 recibirá una mejora importante para acabar con Call of Duty
Descubre RECICLOS, la aplicación que te premia por reciclar
Apple estrena el SoC M5 en MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro
GIGABYTE amplía su línea de portátiles GAMING
Los podcasts de Spotify dan el salto a Netflix
Xbox Series X podría mover FSR 4 INT8, PS5 no puede porque su GPU no es RDNA 2
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
Todo lo que debes saber para activar el programa ESU de Windows 10 gratis
Intel Panther Lake explicada: más rendimiento, más IA y más gaming
Consigue Windows 11 por 18,2 euros con las ofertas especiales de Halloween
Xbox Series X2 será más rápida que la PS6 gracias al chip AMD Magnus
Mejores combinaciones de procesador y tarjeta gráfica para jugar en 1080p, 1440p y 4K
Battlefield 6 recibirá una mejora importante para acabar con Call of Duty
FRITZ!Repeater 1610, un repetidor perfecto para exteriores
Intel Panther Lake explicada: más rendimiento, más IA y más gaming
AMD explica las nuevas tecnologías que tendrá PS6
Valve Deckard entraría en producción y aviva los rumores de Half-Life 3
Xbox Series X2 será más rápida que la PS6 gracias al chip AMD Magnus
Lo más leído
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
-
GuíasHace 5 días
Todo lo que debes saber para activar el programa ESU de Windows 10 gratis
-
A FondoHace 7 días
Intel Panther Lake explicada: más rendimiento, más IA y más gaming
-
NoticiasHace 6 días
Consigue Windows 11 por 18,2 euros con las ofertas especiales de Halloween