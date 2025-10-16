Battlefield 6 recibirá una mejora importante para acabar con Call of Duty

Battlefield 6 ha sido un enorme éxito, tanto de ventas como de crítica. Si Activision Blizzard tenía miedo a este juego antes de su lanzamiento, ahora que se ha confirmado que ha vendido más de 7 millones de copias en solo cinco días desde su lanzamiento tiene todavía más razones para estar asustada.

En su estado actual, Battlefield 6 es uno de los mejores juegos de su género, pero el equipo de desarrollo no se va a dormir en los laureles. Dos archivos encontrados en la base de datos del juego, indican que este podría contar con botes en el modo multijugador, lo que sugiere la posible introducción de combates en barco.

Estos son los archivos encontrados:

Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_JetSki

Game/GlacierMP/Kits/Vehicle_Neutral_Boat_RHIB

Glacier es el nombre en clave del modo multijugador, y «boat» se utiliza como referencia genérica a cualquier cosa que se mueva en el agua.

La información no está confirmada, pero se basa en archivos encontrados en el juego, así que tiene un fundamento sólido. Battlefield 6 ya tiene un modo multijugador espectacular gracias, sobre todo, a la amplitud de los mapas y a la posibilidad de utilizar diferentes vehículos, y la verdad es que añadir combates navales sería todo un puntazo.

Por otro lado, la introducción de combates navales supondría también un regreso a las raíces de la franquicia, y la recuperación de un modo de juego muy querido por los fans de la saga desde sus orígenes.

Comparado con Battlefield 2042, el inicio de Battlefield 6 ha sido fantástico tanto por ventas como por crítica, algo que EA está notando, y que le está dando todo el margen que necesita para seguir mejorando el juego con futuras actualizaciones.

El propio equipo de desarrollo ha reconocido que el regreso de los combates navales ha sido una de las peticiones más habituales dentro de la comunidad de jugadores, y que están escuchando a los fans para seguir implementando nuevos modos y mejoras en la jugabilidad.

Si atamos cabos la cosa queda bastante clara, es muy probable que en una futura actualización se recuperen los combates navales. Con el nivel gráfico que tiene Battlefield 6, y con su sistema de destrucción avanzado, posible gracias al abandono de Xbox One y PS4, estamos seguros de que esos combates serán espectaculares.