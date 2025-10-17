Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday

Como cada viernes volvemos a la carga con una selección de las mejores ofertas en tecnología, electrónica de consumo y smartphones en un nuevo Red Friday. Ya sabéis cómo funciona, junto a cada producto tendréis un enlace que os llevará directamente a la oferta.

Recordad que las ofertas cambian con el tiempo, y que puede que algunas se agoten o que dejen de estar disponibles, así que si queréis haceros con algo en concreto no esperéis demasiado, porque puede que la oferta desaparezca.

Ofertas en portátiles

Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB rebajado a 459 euros.

MSI Katana 15 HX con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Laptop en oferta por 1.399 euros.

Blackview Acebook 6 con Intel N150, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB rebajado a 269 euros.

ASUS Vivobook 15 con pantalla OLED, AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 649,99 euros.

Apple MacBook Air de 13,6 pulgadas con SoC M3 de 8 núcleos, 24 GB de RAM, SSD de 512 GB y GPU de 10 núcleos rebajado a 1.349 euros.

Acer Nitro V 15 con Intel Core i9-13900H, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Laptop en oferta por 1.149 euros.

Ofertas en tarjetas gráficas

Ofertas en otros componentes

Ofertas en televisores

Ofertas en monitores

Ofertas en smartphones

Motorola Moto G05 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en oferta por 69 euros.

Samsung Galaxy A17 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 249 euros.

Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 1.099 euros.

Samsung Galaxy Z Flip7 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 1.088 euros.

Blackview COLOR 6 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 119 euros.

Honor 200 5G con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en oferta por 374,93 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.