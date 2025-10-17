Noticias
Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday
Como cada viernes volvemos a la carga con una selección de las mejores ofertas en tecnología, electrónica de consumo y smartphones en un nuevo Red Friday. Ya sabéis cómo funciona, junto a cada producto tendréis un enlace que os llevará directamente a la oferta.
Recordad que las ofertas cambian con el tiempo, y que puede que algunas se agoten o que dejen de estar disponibles, así que si queréis haceros con algo en concreto no esperéis demasiado, porque puede que la oferta desaparezca.
Ofertas en portátiles
- Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB rebajado a 459 euros.
- MSI Katana 15 HX con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Laptop en oferta por 1.399 euros.
- Blackview Acebook 6 con Intel N150, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB rebajado a 269 euros.
- ASUS Vivobook 15 con pantalla OLED, AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 649,99 euros.
- Apple MacBook Air de 13,6 pulgadas con SoC M3 de 8 núcleos, 24 GB de RAM, SSD de 512 GB y GPU de 10 núcleos rebajado a 1.349 euros.
- Acer Nitro V 15 con Intel Core i9-13900H, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Laptop en oferta por 1.149 euros.
Ofertas en tarjetas gráficas
- ASUS Radeon RX 9060 XT de 16 GB en oferta por 375,90 euros.
- MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC rebajada a 259,90 euros.
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC de 16 GB en oferta por 449,90 euros.
- PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 9070 XT OC de 16 GB rebajada a 749,90 euros.
- MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC rebajada a 2.699,90 euros.
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC por 295,90 euros.
Ofertas en otros componentes
- SSD Kioxia Exceria Plus G3 de 2 TB rebajado a 109,95 euros.
- SSD Crucial T705 de 4 TB PCIe Gen5 en oferta por 366,99 euros.
- RAM Corsair Dominator Titanium RGB 64 GB en dos módulos a 6.000 MT/s CL30 rebajada a 316,52 euros.
- Fuente de Alimentacion MSI 1000W 80 Plus Gold modular ATX PCIe Gen5 en oferta por 145,47 euros.
- Fuente Alimentación Asus TUF Gaming 650B 80 Plus Bronze de 650 vatios en oferta por 57,27 euros.
- Refrigeración líquida Nfortec ATRIA X de 360 mm rebajada a 96,69 euros.
- Caja de PC MSI MAG FORGE 112R en oferta por 58,95 euros.
Ofertas en televisores
- TCL MiniLED de 85 pulgadas 4K con sonido Onkyo rebajada a 1.299 euros.
- Samsung de 55 pulgadas LED con resolución 4K y HDR10 en oferta por 379 euros.
- Nilait Prisma de 32 pulgadas HD rebajada a 120 euros.
- Samsung LED de 43 pulgadas con resolución 4K y HDR10 rebajada a 279 euros.
- Samsung OLED de 55 pulgadas con resolución 4K y 120 Hz en oferta por 799 euros.
- Philips de 55 pulgadas QLED con resolución 4K y barra de sonido TAB4000 en oferta por 389 euros.
Ofertas en monitores
- Alurin CoreVision de 22 pulgadas IPS 1080p y 100 Hz rebajado a 69,99 euros.
- LG UltraGear de 27 pulgadas IPS 1080p y 180 Hz compatible con G-SYNC en oferta por 129 euros.
- PcCom Elysium Pro de 34 pulgadas VA con resolución WQHD, 180 Hz y Adaptive Sync rebajado a 239,99 euros.
- MSI MAG de 27 pulgadas Rapid IPS 4K con tasa de refresco de 160 Hz y HDR en oferta por 449 euros.
- LG Ultragear de 32 pulgadas con resolución 4K, panel OLED, 480 Hz, 0,03 ms de tiempo de respuesta, HDR10 y compatible con G-SYNC en oferta por 1.197,95 euros.
- ASUS ROG Strix de 31,5 pulgadas con resolución WQHD, 170 Hz y panel VA curvado compatible con G-SYNC rebajado a 299 euros.
Ofertas en smartphones
- Motorola Moto G05 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento en oferta por 69 euros.
- Samsung Galaxy A17 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 249 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 1.099 euros.
- Samsung Galaxy Z Flip7 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 1.088 euros.
- Blackview COLOR 6 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 119 euros.
- Honor 200 5G con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en oferta por 374,93 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
