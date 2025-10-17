Conecta con nosotros

Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday

17 octubre, 2025

Como cada viernes volvemos a la carga con una selección de las mejores ofertas en tecnología, electrónica de consumo y smartphones en un nuevo Red Friday. Ya sabéis cómo funciona, junto a cada producto tendréis un enlace que os llevará directamente a la oferta.

Recordad que las ofertas cambian con el tiempo, y que puede que algunas se agoten o que dejen de estar disponibles, así que si queréis haceros con algo en concreto no esperéis demasiado, porque puede que la oferta desaparezca.

Ofertas en portátiles

  • Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB rebajado a 459 euros.
  • MSI Katana 15 HX con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 Laptop en oferta por 1.399 euros.
  • Blackview Acebook 6 con Intel N150, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB rebajado a 269 euros. 
  • ASUS Vivobook 15 con pantalla OLED, AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 649,99 euros.
  • Apple MacBook Air de 13,6 pulgadas con SoC M3 de 8 núcleos, 24 GB de RAM, SSD de 512 GB y GPU de 10 núcleos rebajado a 1.349 euros.
  • Acer Nitro V 15 con Intel Core i9-13900H, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Laptop en oferta por 1.149 euros.

Ofertas en tarjetas gráficas

Ofertas en otros componentes

Ofertas en televisores

Ofertas en monitores

Ofertas en smartphones

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

