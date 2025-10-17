Demon’s Souls nos da pistas sobre el rendimiento de PS6 portátil gracias al modo de bajo consumo

Demon’s Souls ha recibido soporte del modo de bajo consumo en PS5, y este nuevo modo nos ayuda a hacernos una idea del rendimiento que podemos esperar en PS6 portátil. Ya os hemos hablado anteriormente de este modo de bajo consumo, y os contamos que su principal objetivo era preparar el camino para que los desarrolladores adapten los juegos de PS5 a la próxima consola portátil de Sony.

Este modo, como su propio nombre indica, reduce el consumo de PS5 de forma considerable, lo que hace que también baje bastante el rendimiento que es capaz de ofrecer. Cuando se activa este modo, la velocidad de la GPU baja en un 20%, la CPU solo trabaja con 8 hilos y se reduce también el ancho de banda de la memoria unificada.

Con el modo de bajo consumo Demon’s Souls funciona en PS5 a 30 FPS, y reduce la resolución frente al modo calidad. No sabemos exactamente a qué nivel queda la resolución del juego, pero el modo calidad funciona a 4K nativo y 30 FPS, así que puede que con el modo de bajo consumo el juego se mueva a 1440p reescalado.

Jugar a un título como Demon’s Souls con 30 fotogramas por segundo no es lo ideal, porque es un juego donde los reflejos y la rapidez en la toma y ejecución de decisiones importan tanto que pueden marcar la diferencia la vida y la muerte de nuestro personaje. Lo ideal en este juego, y en todos los Souls, es tener al menos 60 FPS estables.

Estos valores de rendimiento sugieren que PS6 portátil será capaz de mover juegos de PS5 a 30 FPS y con resolución 1080p. No tiene sentido lanzar una consola portátil con una pantalla con resolución superior a 1080p, porque esto tendrá un gran impacto en el rendimiento, y porque al ser tan pequeña no notaremos una mejora real a pesar del aumento de la densidad de píxeles por pulgada.

Qué especificaciones tendrá PS6 portátil

APU AMD con CPU Ryzen fabricada en el nodo de 3 nm de TSMC.

CPU de seis núcleos y doce hilos, con cuatro núcleos Zen 6c y dos núcleos Zen 6 LP (bajo consumo).

GPU RDNA 5 con 16 unidades de computación (1.024 shaders) a una velocidad de 1,2 GHz en modo portátil.

Entre 24 GB y 36 GB de memoria LPDDR5X a 8.533 Mbps con un bus de 192 bits. Ancho de banda de 204 GB/s.

Unidad SSD de alto rendimiento.

Pantalla de 7 u 8 pulgadas con resolución 1080p.

Esta nueva consola será retrocompatible con los juegos de PS5 y con los juegos de PS4, aunque todavía no sabemos si recibirá también versiones de juegos de PS6. Por la diferencia de potencia entre ambas esto podría ser complicado, o incluso imposible, así que tendremos que esperar a tener más información.

La presentación de PS6 portátil se espera para finales de 2027, y su lanzamiento debería tener lugar también en esa fecha.