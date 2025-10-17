Gracias a la filtración de un fabricante de fundas tenemos la primera imagen real del Galaxy S26 Ultra, el próximo smartphone tope de gama de Samsung. En la imagen podemos ver todos los detalles que ya conocíamos por rumores y filtraciones anteriores, así que estos ganan fuerza y credibilidad.

Normalmente los fabricantes de fundas conocen el diseño y las medidas de los smartphones de nuevo lanzamiento antes de que estos sean presentados oficialmente. Esto se debe a que necesitan tener esa información para poder fabricar sus fundas, ya que de lo contrario estas no se ajustarían bien a las dimensiones de cada terminal.

El modelo que aparece en la imagen está terminado en color negro, tiene una parte trasera lisa y uniforme, cuenta con cuatro cámaras y un sensor láser para el enfoque automático, y tres de esas cámaras se integran en una isleta vertical con los extremos redondeados. Es el mismo diseño que vimos en este artículo.

Si nos fijamos en las lentes de las cámaras apreciaremos unos anillos concéntricos que generan un tenue reflejo. También podemos ver un marco plano con esquinas un poco más redondeadas que en el modelo actual, y que envuelve todo el terminal. No es una diferencia fácil de apreciar, pero resulta visible por la posición inclinada del terminal en la imagen.

Entre el sensor láser y la cuarta cámara tenemos el flash LED. Las especificaciones del Galaxy S26 Ultra todavía no han sido confirmadas, pero se rumorea que podría contar con un sensor de apertura variable en la cámara trasera, y que Samsung repetirá el mismo frontal de la generación actual, lo que significa que tendrá un acabado todo pantalla plano con la cámara delantera integrada en una isleta circular.

Otro cambio que podemos dar por seguro es el cambio de SoC a un modelo de nueva generación. Samsung utilizará el Snapdragon 8 Elite Gen5, pero se rumorea que en algunos países podría recurrir al Exynos 2600, un SoC diseñado y fabricado por la propia Samsung que podría acabar siendo bastante más lento que el modelo de Qualcomm.

El resto de sus especificaciones no deberían sufrir grandes cambios, y si todo va según lo previsto la presentación del Galaxy S26 Ultra debería tener lugar en algún momento entre enero y febrero del año que viene.