PS5 Pro mejora en consumo y ruido con nuevo modelo

La evolución de una consola no siempre se percibe a primera vista. A veces, las mejoras más importantes están en su interior: en cómo consume menos, se calienta menos y hace menos ruido. La nueva versión de PS5 Pro, ya disponible en el mercado, ha sido analizada en profundidad por el creador Austin Evans, revelando una serie de ajustes internos que mejoran su eficiencia térmica y energética, sin alterar la experiencia jugable.

PS5 Pro es la respuesta de Sony al tramo final de la actual generación de consolas. Esta revisión no introduce más potencia ni cambia las especificaciones, pero sí refina el diseño para hacerlo más eficiente y duradero. El desmontaje del nuevo modelo, confirma lo que muchos sospechaban: bajo el mismo aspecto externo se esconde un sistema de refrigeración revisado, una placa base reorganizada y un disipador más compacto.

Las cifras reveladas en las pruebas de consumo indican una reducción energética del 2–3 %, acompañada de una mejora perceptible en el nivel de ruido y en la gestión térmica general. El ventilador trabaja con menos esfuerzo y el calor se disipa de forma más eficiente, lo que se traduce en una consola más silenciosa y más estable durante largas sesiones de juego. A esto se suma un ligero descenso en el peso total, señal de un rediseño interno más ajustado.

Este tipo de mejoras puede parecer menor en comparación con una nueva función, pero su impacto es real. Un menor consumo no solo reduce el gasto eléctrico, sino que también contribuye a alargar la vida útil de componentes sensibles al calor, como los chips o los ventiladores. En entornos cerrados o poco ventilados, una consola más fresca puede marcar la diferencia.

Para el usuario final, la experiencia en términos de juegos es exactamente la misma. No hay nuevas opciones gráficas, ni diferencias de rendimiento entre modelos. Pero sí hay un beneficio claro en comodidad, estabilidad y eficiencia. Es el tipo de ajuste que los jugadores más exigentes saben apreciar: una máquina más silenciosa, más fresca y que consume menos, sin cambiar lo esencial.

Sin necesidad de grandes anuncios ni campañas, este nuevo modelo de PS5 Pro muestra que las consolas también evolucionan desde dentro. Mejorar no siempre significa añadir: a veces, significa reducir lo que sobra. Y si eso se traduce en menos calor, menos ruido y más eficiencia, entonces vamos por buen camino.