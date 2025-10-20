Todos los Galaxy S26 utilizarán el Exynos 2600: ¿buena o mala noticia?

Una fuente muy fiable asegura que todos los Galaxy S26 van a utilizar el SoC Exynos 2600, aunque Samsung también utilizará el Snapdragon 8 Elite Gen5. La disponibilidad de los modelos con uno y otro SoC dependerá de cada país en concreto.

Si tomamos como referencia los precedentes anteriores, los modelos con Snapdragon 8 Elite Gen5 se comercializarían en Estados Unidos, China y Japón, mientras que los Galaxy S26 con SoC Exynos 2600 deberían llegar a Europa, Corea del Sur y al resto del mundo.

Conociendo el historial de Samsung con sus SoCs Exynos es inevitable pensar que, en principio, esto parece una mala notica para los usuarios europeos, ya que normalmente estos SoCs suelen ser inferiores a los Snapdragon equivalentes en generación y gama.

Sin embargo, en esta ocasión la fuente dice que el Exynos 2600 es un SoC muy competente, y que está tan bien hecho que podría superar incluso al Snapdragon 8 Elite Gen5. Ya hemos escuchado historias parecidas en generaciones de Exynos que al final acabaron siendo un desastre, así que es mejor no pecar de optimistas y controlar nuestras expectativas.

Qué podemos esperar del Exynos 2600 que utilizarán los Galaxy S26

NPU seis veces más potente que la del Apple A19 Pro, y un 30% más potente que la del Snapdragon 8 Elite Gen5.

CPU un 14% más rápida que la del Apple A19 Pro en multihilo.

GPU un 75% más potente que la del Apple A19 Pro, y un 39% más rápida que la del Snapdragon 8 Elite Gen5.

Este nuevo SoC estará fabricado en el nodo de 2 nm de Samsung, uno de los más avanzados del mundo, que utiliza transistores GAA en lugar de los conocidos FinFET. Este nodo ha dado muchos quebraderos de cabeza a Samsung, pero parece que la compañía surcoreana por fin ha logrado una tasa de éxito por oblea lo suficientemente buena como para producir sus propios chips.

El lanzamiento de los Galaxy S26 se producirá a principios de 2026. Todavía no tenemos una fecha confirmada, pero Samsung seguirá la estrategia de la generación actual, lo que significa que podemos esperar un lanzamiento global entre mediados de enero y la primera mitad de febrero del año que viene.