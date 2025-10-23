El Apple Vision Pro fue un fracaso tan grande que ni Apple lo quiere

Apple es sinónimo de éxito, pero ni siquiera la compañía de la manzana mordida se ha librado de sufrir fracasos estrepitosos, y el Apple Vision Pro es sin duda uno de los más sonados. Este kit de realidad mixta llegó con el objetivo de comerse el mercado y triunfar donde otros habían fracasado, pero se acabó estrellando de una manera sorprendente.

Si me preguntáis por qué creo que fracasó el Apple Vision Pro os puedo dar una respuesta muy clara y sencilla. Su fracaso se debió a dos razones: su alto precio, ya que llegó al mercado con un coste de 3.500 dólares, y su baja funcionalidad, es decir, era un producto extremadamente caro con un nivel de utilidad real muy bajo que no justificaba su elevado precio.

Ante la realidad de ese fracaso los de Cupertino no tardaron en correr un tupido velo, pero no abandonaron sus ambiciones en el mundo de la realidad mixta. Prueba de ello la tenemos en el nuevo Apple Vision Pro, que está configurado con un SoC M5 y parte de una versión base con 256 GB de capacidad de almacenamiento. Su precio es de 3.499 dólares.

Este movimiento por parte de Apple confirma que la compañía de la manzana quiere seguir diversificando para reducir su dependencia del iPhone, y que piensa seguir apostando por el mercado de la realidad mixta. Sin embargo, hay algo muy interesante detrás de este nuevo lanzamiento, y es lo mal que ha quedado posicionado el Apple Vision Pro original.

Ese modelo cuenta con un SoC Apple M2 y con un chip Apple R1, y como dijimos su precio fue de 3.500 dólares en su versión con 256 GB de capacidad de almacenamiento. Normalmente, cuando Apple lanza un nuevo producto suele ofrecer la posibilidad de entregar el modelo anterior para conseguir un descuento.

El Apple Vision Pro es la excepción a esa regla. Apple ha confirmado que este no es un producto que podamos entregar para conseguir un descuento, así que no tendremos otra opción que venderlo en el mercado de segunda mano para conseguir dinero con el que sufragar parcialmente la compra del nuevo modelo.

Salvo que bajemos mucho el precio, vender el primer Apple Vision Pro en el mercado de segunda mano va a ser complicado, ya que es un producto muy limitado que ha generado poco interés. También fue una mala inversión, y no hará más que seguir perdiendo valor con el tiempo.