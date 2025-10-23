Los monitores GIGABYTE G27U apuestan por el modo dual

Los GIGABYTE G27U y G27UP son dos nuevos monitores que la firma taiwanesa enfoca a jugadores en PC. Su principal característica es un modo dual que permite alternar rápidamente entre distintas resoluciones según el género de juego y con ello obtener la máxima calidad de imagen o el máximo rendimiento a elección del usuario.

Ambos modelos montan pantallas de 27 pulgadas con tecnologías IPS SuperSpeed. Ofrecen tiempos de respuesta de hasta 0,5 milisegundos y una buena reproducción del color, que cubre el 95% de la gama DCI-P3. Su brillo máximo alcanza 400 nits y su ratio de contraste se sitúa en 1.000:1. Soportan las principales tecnologías de sincronización, con la certificación oficial FreeSync Premium de AMD y la compatibilidad con el G-Sync de NVIDIA. También son compatibles con alto rango dinámico HDR10.

El modo dual es lo más interesante de estos monitores. Como decíamos, la función Tactical Switch 2.0 permite cambiar instantáneamente entre los modos con resolución 4K y tasa de refresco de 160 Hz y el segundo que ofrece 1080p y 320 Hz de tasa de refresco. Una característica muy interesante para adaptarse a las preferencias y necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta que no todos los juegos necesitan frecuencias de actualización tan altas y otros jugadores prefieren jugarlos con mejor definición de imagen.

Los jugadores también disponen de herramientas específicas como Black Equalizer 2.0 y Night Vision para una mejor visibilidad en escenas oscuras; Aim Stabilizer Sync para reducir el desenfoque de movimiento sin desactivar el VRR y superposiciones personalizables de Game Assist.

Ambos monitores se asientan sobre bases totalmente ergonómicas que ofrecen ajustes de altura, inclinación, giro y pivote. El G27UP llega con más funciones con un conmutador KVM integrado, un puerto USB-C con suministro de potencia de 15 W y modo Alt de DisplayPort, y un concentrador USB completo (1 puerto Tipo B de subida y 2 puertos Tipo A de bajada).

El GIGABYTE G27U estándar es más sencillo, ofreciendo una E/S más optimizada, centrada exclusivamente en las entradas de pantalla (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4) y una toma de auriculares. Ambos cuentan con tecnologías contra los molestos parpadeos y certificación TÜV Rheinland para protección contra la luz azul. Estarán pronto disponibles en el mercado internacional.