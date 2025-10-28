Corsair presenta dos SSD Gen5 para los más exigentes

No todo en informática son números. A veces, la diferencia entre una máquina rápida y una verdaderamente fluida no está en los benchmarks, sino en algo más difícil de medir: la sensación de inmediatez. Esa respuesta instantánea que convierte el trabajo en continuidad y el juego en inmersión. Corsair lo sabe bien, y con sus nuevas SSD PCIe 5.0 ha decidido apuntar alto, tanto para los entusiastas del rendimiento extremo como para quienes buscan eficiencia en equipos compactos.

El primero de estos modelos es el Corsair MP700 PRO XT, una unidad de almacenamiento que lleva la interfaz PCIe Gen5 al límite. Equipado con un controlador de nueva generación y arquitectura de vanguardia, alcanza velocidades secuenciales de lectura de hasta 14.900 MB/s y de escritura de hasta 14.500 MB/s. Esto se traduce en tiempos de arranque casi instantáneos, cargas de juego imperceptibles y una capacidad de transferencia que reduce los cuellos de botella incluso en flujos de trabajo pesados. Además, su compatibilidad con Microsoft DirectStorage permite una conexión directa con la GPU, optimizando la carga de texturas y escenas complejas en juegos compatibles.

Pensado para ordenadores de alto rendimiento, tanto sobremesa como portátiles, el MP700 PRO XT se presenta en capacidades de 1 TB, 2 TB y 4 TB, y se prevé la llegada de versiones adicionales a principios de 2026. Todo ello con una eficiencia energética optimizada que minimiza el calor y el consumo eléctrico, un detalle clave en un sector que cada vez presta más atención al balance térmico.

En el extremo opuesto del espectro —pero sin renunciar al estándar Gen5— se sitúa el MP700 MICRO. Esta unidad adopta el formato M.2 2242, mucho más compacto, para adaptarse a portátiles ultradelgados, miniPCs y otros dispositivos con espacio limitado. Aun así, sus prestaciones no se quedan atrás: ofrece hasta 10.000 MB/s de lectura y 8.500 MB/s de escritura, con versiones de 2 TB y 4 TB que aprovechan memoria 3D TLC NAND de alta densidad. El resultado es una solución que combina velocidad, capacidad y resistencia en un formato sorprendentemente pequeño.

Ambos modelos representan dos formas distintas de entender el almacenamiento de alto nivel. El PRO XT apuesta por el máximo rendimiento sin compromisos, ideal para usuarios profesionales, gamers entusiastas o quienes editan vídeo en alta resolución. El MICRO, en cambio, lleva esa misma filosofía a dispositivos donde cada milímetro cuenta, sin sacrificar por ello la velocidad ni la fiabilidad.

Como valor añadido, Corsair ofrece su software SSD Toolbox para gestionar el estado, temperatura, salud y firmware de ambas unidades. Además, los dos modelos están respaldados por una garantía limitada de cinco años y el soporte técnico de la compañía, lo que refuerza su compromiso con la durabilidad y el soporte a largo plazo.

Ambas unidades ya están disponibles a través de la tienda oficial de Corsair y su red internacional de distribuidores. En un mercado donde la interfaz PCIe 5.0 empieza a consolidarse, la apuesta de Corsair demuestra que es posible atender a perfiles muy distintos sin renunciar al estándar más avanzado del momento. Una combinación de potencia y versatilidad que no todos los fabricantes se atreven a plantear.