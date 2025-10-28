Opera GX estrena un modo privado para streamers

Opera GX entiende algo que muchos pasaron por alto: emitir en directo no es solo abrir OBS, colocar una cámara y pulsar “Start Streaming”. En un entorno donde cada pestaña, cada notificación, cada esquina de nuestro navegador puede convertirse en una indiscreción involuntaria, proteger la privacidad no es un lujo: es una necesidad. Por eso, su nueva función no se limita a añadir opciones; reimagina la experiencia de navegar mientras se retransmite. Y lo hace, además, escuchando a quienes más saben del tema.

La novedad se llama “Perfil de Streaming” y nace de una colaboración directa entre Opera GX y la comunidad de creadores de contenido. Su propósito es claro: evitar que información personal quede expuesta durante una emisión, al mismo tiempo que ofrece una estética más limpia y profesional en pantalla. Porque sí, incluso una pestaña abierta por error puede convertirse en un momento viral no deseado.

Las funciones incluidas apuntan directamente a esas vulnerabilidades. El modo oculta sitios sugeridos en la barra de direcciones, elimina artículos vistos recientemente en tiendas online, borra el historial de navegación visible y desactiva búsquedas recientes. Pero no se queda ahí: limpia por completo la página de inicio, oculta widgets y accesos directos, y retira de la vista apps de mensajería y redes sociales, para que lo privado no aparezca donde no debe. El objetivo: emitir con la seguridad de que todo lo que se muestra está bajo control.

Además de proteger, este perfil también refina la experiencia. Permite silenciar todas las pestañas para evitar ruidos indeseados, desactiva sonidos del navegador y activa el bloqueador de anuncios integrado, evitando cualquier ventana emergente. Incluso se puede desactivar la aceleración de hardware, una medida pensada para mejorar la compatibilidad con herramientas de captura de vídeo y pantalla. Cada detalle está enfocado a reducir distracciones y a mejorar la fluidez técnica durante la retransmisión.

La activación es sencilla. Una vez configurado, el Perfil de Streaming crea un acceso directo en el escritorio, permitiendo lanzar Opera GX directamente en este modo sin ajustes adicionales. Se accede desde el menú principal, bajo la opción “Perfiles”, y desde ahí puede personalizarse al gusto. Este tipo de acceso directo también facilita usar el navegador en setups de emisión con múltiples pantallas o perfiles, simplificando la preparación de cada directo.

Y por si todo esto no fuera suficiente, Opera GX ha cerrado una alianza con Streamlabs como parte del lanzamiento. Los usuarios del navegador podrán disfrutar de descuentos exclusivos en la suscripción mensual (10 euros) y en el plan anual (33,60 euros) de Streamlabs Ultra, una de las plataformas más utilizadas para la gestión de emisiones en directo. Es un movimiento que no solo refuerza el valor del navegador, sino que anticipa futuras integraciones más profundas entre ambos servicios.

En una industria donde la mayoría de navegadores compiten por velocidad o por integración con IA, Opera GX sigue apostando por el diseño de experiencias específicas. Y eso, para quienes pasan horas al otro lado de la pantalla, marca una diferencia real. Porque streamear sin sobresaltos ya no es una promesa vaga, sino una herramienta concreta. Una que, sin duda, nace de las preocupaciones reales de quienes viven delante —y detrás— del directo.

Más información