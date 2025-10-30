ARC Raiders llega, muy bien acompañado, a GeForce Now

GeForce Now cumple, una semana más, con su cita habitual. La plataforma de juego en la nube de NVIDIA sigue ampliando su catálogo cada jueves, reforzando su propuesta de valor con nuevos títulos, mejoras técnicas y promociones que permiten acceder a sus planes más ambiciosos en condiciones especialmente atractivas. Esta semana, los jugadores se encontrarán con un refuerzo notable en el frente de las novedades, donde el protagonismo no recae en solitario, pero sí con nombre propio.

La gran novedad de la semana es ARC Raiders, un shooter cooperativo en tercera persona desarrollado por Embark Studios. El juego, que parte de una ambientación retrofuturista y un enfoque centrado en la supervivencia en entornos hostiles, aterriza oficialmente en GeForce Now con disponibilidad gratuita para los usuarios que activen una suscripción Ultimate de 12 meses. Con mecánicas de extracción, elementos PvE y una estética que bebe del imaginario ochentero, ARC Raiders quiere abrirse hueco entre los títulos más ambiciosos de este otoño.

No es el único nombre a destacar. The Outer Worlds 2 continúa su despliegue en acceso anticipado con una propuesta que mantiene el humor, la crítica social y las ramificaciones narrativas como pilares jugables. También vuelve Ghost Trick: Phantom Detective, el juego de culto de Capcom que recupera su combinación de puzles, misterio y mecánicas sobrenaturales con una adaptación pensada para los nuevos tiempos. Y Guild Wars 2, uno de los grandes referentes del MMORPG moderno, recibe la expansión Visions of Eternity, un nuevo episodio que amplía el universo con zonas, misiones y recompensas inéditas.

Seúl acoge el GeForce Gamer Festival en honor a los 25 años de GPU verde

Hacemos una breve pausa en el repaso semanal de lanzamientos en la nube para mirar a Corea del Sur, donde NVIDIA celebra un cuarto de siglo desde el desembarco de GeForce en el país. La cita es el 30 de octubre en Seúl, escenario del GeForce Gamer Festival, un evento que rinde homenaje al vínculo histórico entre la marca y una de las comunidades más influyentes del gaming mundial. Desde los míticos PC bangs hasta la adopción temprana de la GeForce 256, Corea ha sido terreno fértil para la evolución del juego en PC y para el despliegue tecnológico de NVIDIA, que en estos 25 años ha superado los 50 millones de GPUs vendidas en ese mercado.

La celebración no se limita a mirar al pasado. En el festival se mostrarán avances de títulos como AION 2 y CINDER CITY, optimizados con tecnologías punteras como DLSS 4 y Multi Frame Generation. KRAFTON también revelará detalles de PUBG Ally y presentará un nuevo personaje jugable con IA en PUBG: BATTLEGROUNDS, desarrollado con NVIDIA ACE. Además, los asistentes podrán explorar la GeForce Experience Zone, donde marcas como ASUS, MSI o GIGABYTE mostrarán sus últimas creaciones para sacar el máximo partido a la arquitectura Blackwell.

El homenaje incluirá guiños culturales y nostálgicos, con un evento especial de StarCraft protagonizado por leyendas como NaDa y YellOw, actuaciones en directo de LE SSERAFIM y K-TIGERS, sorteos exclusivos y hasta una RTX 5090 firmada por Jensen Huang. Incluso habrá un espacio dedicado a DOOM, comparando la entrega de 2005 con DOOM: The Dark Ages, todo ello corriendo en hardware de distintas generaciones. Un repaso no solo a la historia de GeForce, sino a la del propio juego en PC.

La nube de NVIDIA, más cerca, más rápida, más versátil

Por si no lo conoces, GeForce Now es el servicio de juego en la nube de NVIDIA, pensado para quienes quieren jugar a títulos de PC en todo tipo de dispositivos sin preocuparse por el hardware. Basta con tener una cuenta en Steam, Epic Games Store, Xbox o Ubisoft Connect, y GeForce Now se encarga del resto: reproduce los juegos desde la nube con la máxima calidad posible, eliminando esperas, instalaciones y limitaciones técnicas. Es compatible con ordenadores básicos, Mac, Chromebooks, dispositivos Android, iOS, SHIELD TV y hasta algunos modelos de Smart TV.

Esta semana, NVIDIA ha activado nuevos servidores con GPUs GeForce RTX 5080 en la región de París, ampliando la capacidad de la infraestructura más potente del servicio. Este despliegue permite disfrutar de tecnologías como el trazado de trayectorias, DLSS 4, multigeneración de fotogramas y el modo Cinematic Quality Streaming. También se espera que en los próximos días se activen servidores RTX 5080 en otras regiones europeas, lo que reforzará aún más el rendimiento global de la plataforma.

El servicio ofrece tres niveles de suscripción:

Gratuito : Ideal para probar el servicio sin coste. Ofrece sesiones de hasta una hora, acceso condicionado por colas en horas punta y sin tecnologías avanzadas como DLSS o trazado de rayos. Perfecto para descubrir qué tal funciona GeForce Now en tu red y tus dispositivos.

: Ideal para probar el servicio sin coste. Ofrece sesiones de hasta una hora, acceso condicionado por colas en horas punta y sin tecnologías avanzadas como DLSS o trazado de rayos. Perfecto para descubrir qué tal funciona GeForce Now en tu red y tus dispositivos. Priority : Pensado para quienes quieren una experiencia más fluida y constante. Incluye acceso preferente a servidores, sesiones de hasta seis horas, mayor calidad visual y tiempos de carga reducidos. Es compatible con tecnologías avanzadas, aunque no alcanza el techo técnico de la gama alta.

: Pensado para quienes quieren una experiencia más fluida y constante. Incluye acceso preferente a servidores, sesiones de hasta seis horas, mayor calidad visual y tiempos de carga reducidos. Es compatible con tecnologías avanzadas, aunque no alcanza el techo técnico de la gama alta. Ultimate RTX 5080: El nivel más alto. Ofrece acceso a servidores que proporcionan una experiencia de juego similar a la de un PC con una GPU RTX 5080 con 48 GB de memoria. Permite jugar hasta en 5K a 240 o 360 Hz (según el juego y dispositivo), activar trazado de trayectorias, DLSS 4 y tecnologías como Reflex o G-SYNC Cloud. Incluye también almacenamiento en la nube con la función “Install to Play”.

Jueves de novedades: juegos recién llegados a GeForce Now

Y como cada jueves, toca repasar los títulos que se suman esta semana al catálogo de GeForce Now: