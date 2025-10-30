La espera ha sido larga, eterna para muchos, pero todo parece indicar que Half-Life 3, el proyecto largamente rumoreado bajo el nombre en clave HLX, sigue más vivo que nunca. Las últimas pistas extraídas del motor Source 2, junto con nuevas especulaciones sobre un posible tráiler, han vuelto a agitar las aguas de una comunidad que lleva casi dos décadas pendiente de cualquier movimiento de Valve.

En las últimas horas, el filtrador Tyler McVicker ha compartido un nuevo vídeo en el que repasa los cambios introducidos en la actualización del 15 de octubre de Counter-Strike 2. A diferencia de anteriores revisiones del motor Source 2 —que añadían funciones nuevas no utilizadas aún en ningún juego—, esta actualización se centra en aspectos de optimización y limpieza. Entre otras cosas, introduce un proceso automático de depuración de recursos del sistema, y mejoras en la simulación de sonido y de líquidos.

Estos cambios son relevantes porque, según McVicker, apuntan a que Valve ha entrado de lleno en una fase de pulido. Una etapa que suele reservarse para el final del desarrollo de un título, cuando ya se ha cerrado el contenido y el foco está en ajustar rendimiento, depurar errores y garantizar estabilidad. A ello se suma la aparición de sistemas como una simulación de partículas asíncrona sensible al viento o un nuevo sistema de daños que contempla enemigos no humanoides, lo que confirma que Valve sigue refinando sus herramientas para una experiencia más inmersiva.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la aparición de un nuevo grupo de recursos etiquetado como “science”. Aunque su mera existencia no confirma nada concreto, alimenta las especulaciones. McVicker cree que no se trata de contenido jugable, sino de un ajuste organizativo interno. Sin embargo, su inclusión sugiere que todavía se están estructurando elementos clave del proyecto.

Lo más jugoso, no obstante, es que varias fuentes apuntan a que Valve estaría preparando ya un tráiler oficial para HLX. Aunque nada está confirmado, se especula con que el anuncio podría llegar en noviembre, lo que recuerda a la estrategia seguida con Half-Life: Alyx: anuncio súbito, seguido de un lanzamiento relativamente rápido. Si se repite ese patrón, podríamos estar a punto de presenciar el esperado regreso de una de las sagas más influyentes del videojuego.

Pese a todo, la cautela sigue siendo obligada. Valve no se rige por los tiempos ni las estrategias habituales de la industria. McVicker advierte que, incluso si el juego está en fase de pulido, eso no implica que su lanzamiento sea inminente. Valve podría mantener HLX en desarrollo durante años, ajustando y perfeccionando hasta el último detalle antes de compartirlo con el mundo.

Pero lo que sí parece claro es que Half-Life 3, más concretamente su avatar actual, HLX, está vivo, más que nunca, y se sigue actualizando y, si todo va como parece, quizá pronto lo veamos… aunque sea a través de un primer tráiler que por fin confirme lo que muchos llevan soñando desde hace casi veinte años.

