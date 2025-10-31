El Galaxy S26 promete una revolución gracias a la IA

Samsung ya habla abiertamente del Galaxy S26, y quiere que este ofrezca una experiencia de uso revolucionaria. Para conseguirlo, la compañía surcoreana va a centrarse en la IA, utilizará un SoC de avanzado de nueva generación que ofrecerá un mayor nivel de rendimiento, y montará nuevos sensores de cámara.

Esta información es oficial, y viene de Daniel Araujo, vicepresidente de la división de experiencia móvil de Samsung, quien aprovechó la última conferencia de resultados de la compañía para hablar de los próximos Galaxy S26.

Las especificaciones oficiales de los Galaxy S26 todavía no se han confirmado, pero se especula con la posibilidad de que esa nueva generación llegue en dos versiones diferentes, una con SoC Exynos 2600 y otra con SoC Snapdragon 8 Elite Gen5.

El nuevo Exynos 2600 podría contar con una NPU más potente, y esta generación estaría mejor preparada para mover modelos de IA con una mayor cantidad de parámetros. En este sentido la cantidad total de memoria RAM disponible es muy importante, porque actúa como un factor limitante, pero no habrá problema, porque los Galaxy S25 ya cuentan todos con 12 GB de RAM.

Esa configuración de RAM es suficiente para conseguir un reparto óptimo entre memoria para el sistema y memoria para IA. Por ejemplo, Samsung podría reservar 4 GB para ofrecer funciones avanzadas de IA en tiempo real, y dejar los otros 8 GB para el sistema operativo y las aplicaciones.

Samsung es consciente de que el rendimiento y la IA importan, y por eso está centrando sus esfuerzos en mejorar esos puntos en los Galaxy S26, pero no se ha olvidado de las cámaras. Esta generación traerá nuevos sensores que, en teoría, deberían permitir mejoras en la calidad de imagen, uno de los aspectos más importantes de cualquier smartphone de gama alta.

Araujo también comentó que la compañía quiere ofrecer nuevas experiencias, una referencia clara al Galaxy Trifold, un nuevo smartphone flexible con dos zonas plegables que Samsung podría lanzar en algún momento del año que viene, y que se convertiría en la gama alta dentro de su categoría de terminales plegables.

El ejecutivo de Samsung no dijo nada sobre una de las grandes cuentas pendientes que Samsung, y otras marcas, tienen con sus smartphones, la batería, lo que significa que es probable que no veamos mejoras importantes en este componente. Una pena, porque al final es el que determina la autonomía del dispositivo, es decir, las horas de uso que tendremos por carga de batería.

La presentación de los Galaxy S26 debería producirse entre enero y febrero de 2026. Algunas informaciones dicen que Samsung ha descartado el modelo Edge, hace poco surgieron nuevos rumores que afirman que al final dicho modelo sí que llegará al mercado. Tendremos que esperar, porque Samsung no ha confirmado nada oficialmente.