Activision revela los requisitos de Call of Duty: Black Ops 7 y el traíler de lanzamiento
Activision ha publicado los requisitos de Call of Duty: Black Ops 7, el hardware que necesitaremos para jugar en PC descrito en tres escenarios: mínimo, recomendado y el premium para los afortunados que van a jugarlo con resolución 4K.
Call of Duty es una de las mayores franquicias de la historia de los videojuegos y cada nueva entrega tiene prácticamente garantizado un éxito rotundo con ventas récord y un gran número de jugadores simultáneos. El interés por Black Ops 7 ha venido siendo alto desde su anuncio y no ha dejado de crecer desde entonces, seguramente apoyado por la beta abierta desplegada en octubre. Black Ops 7 es una secuela directa del Black Ops 6 lanzado en 2024 y también se espera que sea un éxito a pesar del lanzamiento previo del que es su competencia más directa: Battlefield 6.
La nueva entrega de esta saga de disparos en primera persona es la vigésima segunda de la serie Call of Duty y la octava entrega principal de la subserie Black Ops, lo que nos da una idea de su gran longevidad y popularidad. Ha sido desarrollado conjuntamente por Treyarch y Raven Software, y será distribuido por Activision (hoy parte de Microsoft) con lanzamiento previsto el 14 de noviembre para PCs y consolas, tanto de escritorio como portátiles como la ROG Xbox Ally X. Estará incluido en el Game Pass desde el primer día (servicio controvertido por el aumento de precio, pero que sigue incluyendo lanzamientos tan importantes como el que nos ocupa) y en plataformas como Steam y Battle.net.
Para ir abriendo boca, Activision ha publicado el tráiler de lanzamiento para la versión PC, un vistazo cinematográfico a los diversos modos de juego de Black Ops 7, con escenas de acción de la campaña principal (disponible en modo individual o cooperativo), el modo multijugador y el modo cooperativo ‘zombis’ por rondas. Tiene muy buena pinta.
Requisitos de Call of Duty: Black Ops 7
Activision ha publicado los requisitos oficiales de hardware para la versión PC. No son demasiado exigentes para el momento actual, pero este tipo de listado siempre termina quedándose corto, especialmente en los mínimos. Ya sabes, siempre un peldaño por encima si quieres una buena experiencia y no quieres tener que limitar al mínimo absoluto la resolución y calidad de imagen. Te dejamos el listado en sus tres modos:
Especificaciones mínimas:
- Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits (última actualización)
- Procesador: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600
- RAM: 8 GB
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 470 o NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 o Intel Arc A580
- Memoria de vídeo: 3 GB
- Espacio de almacenamiento: SSD con 115 GB disponibles
Especificaciones recomendadas:
- Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits (última actualización)
- Procesador: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K
- RAM: 12 GB
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 o Intel Arc B580
- Memoria de vídeo: 8 GB
- Espacio de almacenamiento: SSD con 115 GB disponibles
Especificaciones para 4K:
- Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits (última actualización)
- Procesador: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-10700K
- RAM: 16 GB
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon RX 9070XT o NVIDIA GeForce RTX 4080 / 5070
- Memoria de vídeo: 16 GB
- Espacio de almacenamiento: SSD con 115 GB disponibles
Los tres modos requieren otras especificaciones comunes como una conexión a Internet de banda ancha y compatibilidad con las librerías gráficas DirectX12. Los requisitos de Call of Duty: Black Ops 7 también incluye la compatibilidad con TPM 2.0, Arranque Seguro u otras medidas de seguridad listadas por Activision. También es posible que se requiera espacio de almacenamiento adicional para las actualizaciones obligatorias del juego.
