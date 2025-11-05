Nuevo Ring Intercom con vídeo: más control, misma sencillez

Desde hoy está a la venta el nuevo Ring Intercom Video , un dispositivo de apertura en remoto que viene con importantes mejoras frente al modelo de 2022 pero que, al mismo tiempo, mantiene todos los valores que hicieron de este una de las soluciones más vendidas de su categoría: funcionalidad, facilidad de uso y precio razonable.

¿Cómo funciona el Ring Intercom Video?

Esta solución se vincula a un telefonillo tradicional, y nos permite convertirlo en un dispositivo de seguridad inteligente con capacidad de vídeo. Cuenta con un completo soporte a nivel de software, lo que le confiere una integración perfecta con cualquier dispositivo Android y iOS.

Es un producto diseñado para que cualquier usuario, sin conocimientos técnicos, pueda instalarlo por su cuenta. La instalación es rápida, no requiere herramientas específicas ni implica modificaciones en la instalación eléctrica del hogar.

Además, su amplia compatibilidad con modelos de telefonillos analógicos lo hace viable en la mayoría de viviendas, incluso en edificios antiguos. Para facilitar el proceso, Ring incluye una guía paso a paso dentro de su aplicación móvil, con instrucciones visuales y soporte interactivo que simplifican cada fase de la configuración.

¿Qué puedo hacer con el nuevo Ring Intercom Video?

• Ver y hablar con cualquier persona que toque al timbre en tiempo real aunque no estemos en casa, ya que podremos conectarnos a él a través de nuestro smartphone.

• Abrir la puerta para dar acceso a la entrada del edificio sin importar dónde nos encontremos. Esto es muy útil, sobre todo para autónomos y profesionales independientes.

• Podremos gestionar fácilmente la entrega de paquetes y correspondencia, y también dar acceso de invitados a quien queramos gracias a las llaves virtuales.

• Disfrutar de las ventajas que ofrece su integración total con Alexa, lo que nos permitirá controlarlo en modo manos libres, y de una mejora importante a nivel de seguridad, ya que con la función de vídeo podremos ver a los visitantes.

• Acceder a la función de entrega autoverificada, que garantiza que los paquetes se entreguen de forma segura cuando proceden de conductores verificados de Amazon.

¿Qué mejoras trae la versión 2025?

La principal mejora del nuevo Ring Intercom Video frente al modelo de 2022 es la incorporación de vídeo en directo. Mientras que la versión anterior solo permitía responder y abrir la puerta a ciegas, este nuevo modelo ofrece una visión clara y en tiempo real de quién llama al timbre.

Basta con recibir la notificación en el móvil, abrir la app y ver, desde cualquier lugar,quién está al otro lado. Esta posibilidad de ver y hablar con la persona antes de permitir el acceso cambia por completo la experiencia de uso.

Más allá de la comodidad, el vídeo aporta una capa adicional de seguridad. Permite identificar no solo al visitante, sino también su actitud o posibles comportamientos sospechosos.

En entornos urbanos o comunidades sin conserje, contar con una función de este tipo es especialmente útil para prevenir intrusiones o accesos no autorizados. Además, resulta muy práctico para gestionar visitas puntuales, entregas o entradas imprevistas, con total control desde el smartphone.

¿Cómo puedo saber si es compatible con mi telefonillo?

Es muy fácil, solo tienes que entrar en este enlace de verificación de compatibilidad y seguir todos los pasos. Es un proceso autoguiado de verificación muy sencillo que no te llevará más de unos instantes.

Dónde y cuándo puedo comprarlo

El nuevo Ring Intercom Video ya se encuentra disponible en Amazon. Su precio es de 99,99, pero para celebrar su lanzamiento podremos conseguirlo, por tiempo limitado, en oferta a un precio de 69,99 euros, una promoción muy interesante, ya que supone un ahorro de 30 euros.

Esta oferta termina el 2 de diciembre, así que date prisa si no quieres perdértela. La versión de 2022 sigue disponible a un precio de 79,99 euros.

