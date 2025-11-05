Windows 11 26H1 ya está en desarrollo, llegará antes de lo habitual y será algo diferente

Normalmente Microsoft lanza las actualizaciones anuales de Windows 11 a finales de año, pero Windows 11 26H1 va a romper esa rutina. Una filtración asegura que esta nueva actualización llegará en la primera mitad de 2026, y que ya lleva en desarrollo un tiempo, lo que significa que estaría bastante avanzada.

Tiene sentido que esa actualización ya esté en desarrollo, porque si Microsoft realmente quiere lanzarla en la primera mitad del año tiene el tiempo bastante ajustado. Los datos que se han encontrado en una versión preliminar de Windows 11 en el canal insider corroboran este rumor, y le dan credibilidad.

Dichos datos contienen una mención explícita por parte de Microsoft de la actualización Windows 11 26H1, como se puede ver en la imagen adjunta, así que el rumor tiene base oficial, no es una simple especulación.

¿Por qué Windows 11 26H1 será algo diferente?

Aquí es donde viene lo más interesante, y es que Microsoft está preparando un cambio importante en su política de actualizaciones anuales de Windows 11, y esta nueva versión será la primera en implementar ese cambio.

Windows 11 26H1 no va a ser una actualización para PCs con procesadores Intel y AMD, sino que estará dirigida a equipos con procesadores Snapdragon X2 Elite en 2026. Será, por tanto, una actualización exclusiva para dichos equipos, y se centrará en incorporar mejoras importantes en IA y nuevas funciones apoyadas por esta tecnología.

Los usuarios de PCs con procesadores Intel y AMD tendrán que esperar a finales de año, fecha en la que llegará la actualización Windows 11 26H2, que traerá parte o todo el contenido de la versión anterior lanzada a mediados de año, y que por fechas debería contener también otras novedades exclusivas para hacer la más interesante, y para evitar que sea un simple “corta y pega” de la versión para CPUs ARM.

La conclusión que nos deja esta información es que Microsoft va a dividir las actualizaciones para Windows 11 en dos líneas, una para equipos ARM y otra para equipos x86-x64. La rama ARM se lanzara en la primera mitad del año, y la segunda en el último trimestre del año.

Este movimiento evidencia que Microsoft sigue comprometido con ARM, y que quiere seguir dando un impulso a los equipos basados en estas CPUs. Con la primera generación de portátiles basados en los Snapdragon X Elite las cosas no salieron muy bien, así que veremos si la situación mejora con los equipos basados en los Snapdragon X2 Elite.