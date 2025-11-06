Noticias
Microsoft mejora las claves de acceso en Windows 11
Microsoft ha anunciado una actualización que mejora la viabilidad y uso de las claves de acceso en Windows 11. La principal y gran novedad es que podremos sincronizarlas y compartirlas entre dispositivos, algo que hasta ahora no era posible.
Ya sabes que las claves de acceso (Passkeys) son la mayor alternativa al uso de las contraseñas, ese método odioso, pero necesario, que venimos usando durante décadas. Este método no solo mejora la seguridad, también la comodidad de uso por el usuario, utilizando números de identificación personal (PIN) o autenticación biométrica como huellas dactilares o reconocimiento facial integrados en los dispositivos para iniciar sesión en sitios web y aplicaciones.
Afortunadamente, viendo la problemática de las contraseñas, toda la industria está apostando por las claves de acceso como reemplazo de las contraseñas. Google las ofrece desde hace tiempo, lo mismo que Amazon. También Microsoft implementó las claves de acceso en Windows 11 mediante sistemas de autenticación biométrica como Windows Hello. Si tienes una cuenta ID de Microsoft, puedes configurar tu dispositivo para que admita claves de acceso desde este sitio web.
Mejoras para las claves de acceso en Windows 11
La novedad anunciada por Microsoft viene a solucionar una cuestión pendiente para mejorar las claves de acceso. Y es que hasta ahora la mayoría de servicios no permiten sincronizarlas entre dispositivos. Esto significa que si pierdes un dispositivo, perderás el acceso a esa cuenta a menos que tengas configurado un método de recuperación.
Esto por fin cambia con el navegador oficial, Microsoft Edge, que ahora permite sincronizar las claves de acceso mediante la cuenta de Microsoft: «Nos complace anunciar que ahora las contraseñas se pueden guardar y sincronizar de forma segura en todos tus dispositivos de escritorio Windows mediante el Administrador de contraseñas de Microsoft en Edge». Esto significa que puedes iniciar sesión en Edge en cualquier PC con Windows 11 y conservar tus claves de acceso en todos tus dispositivos para no perder nunca el acceso a ellas, incluso si pierdes el acceso a un dispositivo en particular.
Microsoft explica que las claves de acceso se almacenan en tu cuenta de Microsoft y están protegidas por un PIN del Microsoft Password Manager, que configurarás la primera vez que crees una clave de acceso: «cuando visites un sitio web que admita claves de acceso, se te preguntará si deseas crear una en Microsoft Password Manager. La clave de acceso creada se guarda y se puede usar para iniciar sesión en el sitio web mediante tu método de autenticación preferido, como huella dactilar, reconocimiento facial o código PIN».
Para los preocupados por la privacidad, Microsoft asegura que sincronizar las claves de acceso con la nube es tan seguro como almacenarlas localmente en un dispositivo. Las claves de acceso se cifran en la nube y cuentan con la protección adicional del PIN del Administrador de contraseñas de Microsoft.
Las mejoras para las claves de acceso en Windows 11 se implementarán gradualmente a partir de la versión 142 del navegador Edge en Windows y para cuentas de Microsoft. Estarán disponibles posteriormente en plataformas adicionales como móviles y Mac.
Microsoft mejora las claves de acceso en Windows 11
Instagram y el PG-13: cuando una etiqueta no es solo una etiqueta
PlayStation 5 podría ofrecer pronto compra cruzada con PC
PlayStation Portal ya es una consola portátil… más o menos
Ryzen 7 9700X3D: especificaciones y primeros datos de rendimiento
El precio de la DDR4 y DDR5 se ha duplicado, y no deja de subir
Cómo montar una SSD en un portátil
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor
Half-Life 3: los indicios se acumulan y ya se habla de un posible tráiler
5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box
Microsoft mejora las claves de acceso en Windows 11
ASUS ROG GR70, un gran compacto para juegos o creación
Requisitos de Resident Evil Requiem para PC
PNY CS3250, un SSD que casi triplica la velocidad del SSD de PS5
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
Amazon creyó que podía competir con Steam por ser más grande que Valve
Lo más leído
-
PrácticosHace 2 días
Cómo montar una SSD en un portátil
-
NoticiasHace 2 días
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
-
NoticiasHace 7 días
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
-
A FondoHace 7 días
Las ventas de Xbox se desploman un 29% y el próximo trimestre será peor