Microsoft mejora las claves de acceso en Windows 11

6 noviembre, 2025
claves de acceso en Windows 11

Microsoft ha anunciado una actualización que mejora la viabilidad y uso de las claves de acceso en Windows 11. La principal y gran novedad es que podremos sincronizarlas y compartirlas entre dispositivos, algo que hasta ahora no era posible.

Ya sabes que las claves de acceso (Passkeys) son la mayor alternativa al uso de las contraseñas, ese método odioso, pero necesario, que venimos usando durante décadas. Este método no solo mejora la seguridad, también la comodidad de uso por el usuario, utilizando números de identificación personal (PIN) o autenticación biométrica como huellas dactilares o reconocimiento facial integrados en los dispositivos para iniciar sesión en sitios web y aplicaciones.

Afortunadamente, viendo la problemática de las contraseñas, toda la industria está apostando por las claves de acceso como reemplazo de las contraseñas. Google las ofrece desde hace tiempo, lo mismo que Amazon. También Microsoft implementó las claves de acceso en Windows 11 mediante sistemas de autenticación biométrica como Windows Hello. Si tienes una cuenta ID de Microsoft, puedes configurar tu dispositivo para que admita claves de acceso desde este sitio web.

Mejoras para las claves de acceso en Windows 11

La novedad anunciada por Microsoft viene a solucionar una cuestión pendiente para mejorar las claves de acceso. Y es que hasta ahora la mayoría de servicios no permiten sincronizarlas entre dispositivos. Esto significa que si pierdes un dispositivo, perderás el acceso a esa cuenta a menos que tengas configurado un método de recuperación.

Esto por fin cambia con el navegador oficial, Microsoft Edge, que ahora permite sincronizar las claves de acceso mediante la cuenta de Microsoft: «Nos complace anunciar que ahora las contraseñas se pueden guardar y sincronizar de forma segura en todos tus dispositivos de escritorio Windows mediante el Administrador de contraseñas de Microsoft en Edge». Esto significa que puedes iniciar sesión en Edge en cualquier PC con Windows 11 y conservar tus claves de acceso en todos tus dispositivos para no perder nunca el acceso a ellas, incluso si pierdes el acceso a un dispositivo en particular.

Microsoft explica que las claves de acceso se almacenan en tu cuenta de Microsoft y están protegidas por un PIN del Microsoft Password Manager, que configurarás la primera vez que crees una clave de acceso: «cuando visites un sitio web que admita claves de acceso, se te preguntará si deseas crear una en Microsoft Password Manager. La clave de acceso creada se guarda y se puede usar para iniciar sesión en el sitio web mediante tu método de autenticación preferido, como huella dactilar, reconocimiento facial o código PIN».

Para los preocupados por la privacidad, Microsoft asegura que sincronizar las claves de acceso con la nube es tan seguro como almacenarlas localmente en un dispositivo. Las claves de acceso se cifran en la nube y cuentan con la protección adicional del PIN del Administrador de contraseñas de Microsoft.

Las mejoras para las claves de acceso en Windows 11 se implementarán gradualmente a partir de la versión 142 del navegador Edge en Windows y para cuentas de Microsoft. Estarán disponibles posteriormente en plataformas adicionales como móviles y Mac.

