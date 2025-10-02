Prácticos
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad
Amazon ha comenzado a implementar el soporte para claves de acceso en los navegadores de Internet de escritorio y en su aplicación de compras móviles, proporcionando una capa adicional de seguridad para todos sus clientes.
Todos los grandes proveedores de servicios están impulsando las ‘Passkeys’ para cumplir el prometido futuro sin las odiosas contraseñas. Pero si hay uno relevante es Amazon al ser el gigante mundial del comercio electrónico. Si nos sigues sabrás que las claves de acceso ofrecen una alternativa más segura y conveniente a las contraseñas, ya que permiten usar números de identificación personal (PIN) o autenticación biométrica como huellas dactilares o reconocimiento facial para iniciar sesión en sitios web y aplicaciones.
El uso de claves de acceso reduce significativamente el riesgo de violaciones de datos, ya que brindan protección contra ataques de phishing evitando los robos y accesos no autorizados. Y es que funciona con códigos únicos (credenciales de autenticación WebAuthn también conocidas como credenciales FIDO) vinculados a dispositivos específicos, como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. Google, Apple, Microsoft y otras grandes tecnológicas han confirmado su compromiso con las claves de acceso.
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon
«Si bien las contraseñas seguirán existiendo en el futuro previsible, este es un paso emocionante en la dirección correcta», ha explicado en el anuncio Dave Treadwell, vicepresidente senior de comercio electrónico de Amazon. «Estamos encantados de ser uno de los primeros en adoptar este nuevo método de autenticación, ayudando a hacer realidad nuestra visión de una Internet más segura y sin contraseñas«.
Amazon ha proporcionado algunas instrucciones rápidas para los usuarios que quieran activar esta función. Actualmente, este proceso se puede realizar en un navegador de Internet de escritorio o en la app de Amazon para iOS. La compatibilidad con Android llegará a corto plazo.
Para activar la función:
- Abre el sitio web de Amazon con tu navegador.
- Selecciona tu cuenta.
- Seleccione Inicio de sesión y seguridad.
- En la sección Claves de acceso, pulsa sobre Configurar.
- Sigue las instrucciones para configurar una nueva clave de acceso para tu cuenta.
Una vez que hayas configurado una clave de acceso, podrás usarla para iniciar sesión en tu cuenta de Amazon en cualquier dispositivo o navegador compatible. Como la actualización acaba de comenzar a implementarse, es posible que la función no esté disponible en todas las plataformas al momento de escribir este artículo, pero debería aparecer gradualmente durante los próximos días.
En el caso de la versión móvil, se recomienda a los usuarios que verifiquen que están ejecutando la versión más reciente de la aplicación de Amazon, ya que la actualización más reciente incluye la función de clave de acceso. Decir que la función de claves de acceso en Amazon es opcional y si lo prefieres, puedes seguir usando el método de las contraseñas para compras y acceso a servicios de Amazon.
