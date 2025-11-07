La MSI Mighty MEG X870E ACE Max es una buena muestra de placa base de última generación. Gama alta, está diseñada para usuarios entusiastas que quieran aprovechar al máximo el rendimiento de los futuros procesadores Ryzen 3D V-Cache ‘Refresh’ de AMD.

MSI tiene en el diseño ‘ACE’ sus placas base más avanzadas. La última vez que el fabricante contó con una placa base ACE para CPUs de AMD fue con la serie X670E, así que ha pasado tiempo desde que no se actualiza. La información adelantada que nos llega (se espera lanzamiento oficial en el CES 2026) habla de que el fabricante taiwanés lo hará a lo grande.

MSI Mighty MEG X870E ACE Max, máximas prestaciones

La principal novedad de la placa es que será la primera en ofrecer soporte nativo para los nuevos procesadores Ryzen 3D V-Cache de AMD (llamados Refresh) para los que se espera que incluyan opciones de caché virtual CCD dual. La placa, con socket AM5 y el chipset de AMD más avanzado, incluye una sólida alimentación, con un regulador de voltaje VRM de 18+2+1 (110 A) y configuración de doble conector de 8 pines.

MSI facilita el overclocking con características como OC Engine, que incorpora un chip generador de reloj en la placa base, permitiendo un aumento del rendimiento de hasta un 15 %. Además, MSI también incluye su Direct OC Jumper, que permite el ajuste de BCLK en tiempo real, muy útil para estas técnicas de ‘subida de vueltas’.

Otra característica de toda la serie «MAX» es la actualización de la BIOS a una capacidad superior a 64 MB, lo que garantiza una mejor compatibilidad con futuras versiones de firmware que AMD publique para sus UEFI. La placa base MSI MEG X870E ACE MAX también cuenta con un nuevo sistema Illusion Lightning, que ofrece un efecto único en el panel de E/S frontal, que alberga el logotipo del dragón de MSI, y también la gran cubierta PCH/M.2.

En cuanto a conectividad, dispone de cinco conectores M.2, dos de ellos compatibles con Gen5. Están protegidas por disipadores M.2 Shield Frozr, que incorporan un diseño sin herramientas. La primera ranura cuenta con un disipador EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II, mientras que las demás utilizan el diseño estándar EZ M.2 Clip II. La ranura PCIe 5.0 x16 superior también aprovecha la tecnología EZ PCIe.

La placa base incorpora un diseño de aletas onduladas con un sistema de refrigeración directa mediante heat pipes, lo que permite una refrigeración superior del VRM en comparación con los disipadores tradicionales. MSI utiliza almohadillas térmicas de alta gama de 9 W/mK, y además cuenta con una placa posterior metálica con un atractivo patrón amarillo y negro, que armoniza con la combinación de colores negro y amarillo del frontal.

Incluye cuatro ranuras DIMM para montar módulos de memoria RAM de altas prestaciones y capacidad. En cuanto a puertos, vemos LAN de 10 GbE, Wi-Fi 7 y puertos USB4, lo que la convierte en una de las mejores opciones dentro de la gama AM5 de MSI. Se espera que esta MSI MEG ACE MAX esté disponible cerca del CES 2026.