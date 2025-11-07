Noticias
Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, adelanto al Black Friday 2025
Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección variada de tecnología y electrónica donde te ofrecemos los mejores descuentos y que hoy enfocamos a esas ofertas adelantadas a un Black Friday 2025 que se celebrará oficialmente en dos semanas. Te dejamos un resumen de lo que puedes encontrar.
Ordenadores personales
- Portátil Acer Aspire 3 A315-59-51SV Intel Core i5-1235U/16GB/512GB SSD/15.6″ por 349 euros.
- Portátil ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL125 16″ AMD Ryzen 7 7445HS 16GB 512GB SSD RTX 4050 6GB Gris por 699 euros.
- Portátil MSI Katana 17 HX B14WGK-033XES Intel Core i9-14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 17.3″ QHD, por 1749 euros.
- Portátil HP OMEN 16-ap0033ns 16″ AMD Ryzen 9 8940HX 32GB 1TB SSD RTX 5060 8GB FreeDOS Negro por 1149 euros.
- Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 15IRH8 Intel Core i5-13420H/16GB/1TB SSD/15.6″ por 449 euros.
- Portátil ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ128W 15.6″ Intel Core 5 120U 16GB 1TB SSD Azul Windows 11, por 549 euros.
- AIO HP All-in-One 22-dg0000ns Intel Core i3-N300/8GB/256GB SSD/21.5″ Windows 11 por 429 euros.
- Sobremesa PcCom Ready AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060 + Windows 11 Home por 1069 euros.
- Sobremesa MSI MAG Infinite S3 14NVP5-2800ES Intel Core i5-14400F/16GB/1TB SSD/RTX 5070 por 1099 euros.
- Sobremesa PcCom Work Intel Core i5-12400 / 16GB / 500GB SSD por 349 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 419 euros.
- Tarjeta Gráfica PNY GeForce RTX 5080 Triple Fan 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 1049 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 FSR 4, por 629 euros.
- Tarjeta Gráfica Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 Dual-X Cooling Gaming, por 317 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 459 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16 GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 449 euros.
- SSD Corsair MP600 ELITE 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 con Disipador de Calor, por 109 euros.
- Procesador Intel Core Ultra 5 245K IA Integrada 4.2/5.2GHz Box por 199 euros.
- Refrigeración Líquida MSI MAG CORELIQUID A15 240 Kit ARGB 240mm Negra, por 54 euros.
Móviles, tablets y wearables
- Motorola Edge 50 Neo 12GB/512GB 6.36″ Smartphone 50mp Sony IA WiFi 6 IP68 AND14 Gris por 249 euros.
- Apple iPhone Air 256GB Negro Espacial por 1099 euros.
- Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone con IA 512 GB Batería 5000mAh Titanio Negro Intenso, por 1199 euros.
- OPPO Reno14 FS 5G 12GB 512GB 6.57″ AMOLED 120Hz IP69 6000mAh Android 15 Luminous Green por 349 euros.
- Honor 200 5G 8GB/256GB Smartphone 5G 6.7″ 5200mAh 100W 50MP Snapdragon 7 Gen 3 Negro Libre, por 299 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB Negro Medianoche Libre, por 249 euros.
- Tablet Apple iPad 2025 11″ WiFi 256GB Plata por 429 euros.
- Tablet Acer Tab V11 11″ 2K 6GB/256GB 20W 8000mAh WiFi AC AND14 + Funda Champagne, por 149 euros.
- Samsung Galaxy Watch8 Bluetooth 40mm con Galaxy AI Gris Oscuro, por 279 euros.
- Garmin Fénix 7X Pro Solar GPS NFC 51mm MIP Gris Correa Negra Resistencia Agua 10ATM SpO2, por 549 euros.
Consolas, periféricos y accesorios
- Consola Nintendo Switch OLED Blanca + Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch, por 369 euros.
- Consola Anbernic RG40XX H Consola Retro Portátil 64GB Negra, por 59 euros.
- Logitech Pack G213 Prodigy Teclado Gaming Logitech G203 Lightsync 2nd Gen Ratón Gaming 8000DPI RGB, por 65 euros.
- ASUS ROG Raikiri Pro Gamepad Bluetooth/USB Negro para PC/Xbox por 119 euros.
- Newskill Chiron PRO Ratón Gaming Inalámbrico RGB 16000DPI Blanco por 39 euros.
- HyperX Bundle Pulsefire Haste 2 Pro Ratón Gaming Inalámbrico + HyperX Pulsefire Mat Alfombrilla por 64 euros.
- Silla Forgeon Spica Fabric Gaming Tela Transpirable Gris, por 239 euros.
Monitores y televisores
- Monitor MSI PRO MP271A E2 27″ LED IPS FullHD 120Hz Altavoces Adaptive Sync por 89 euros.
- Monitor BenQ RD280UA 28.2″ LED IPS UltraHD 4K+ HDR400 USB-C, por 599 euros.
- Monitor AOC G4 U27G4R 27″ Fast IPS 4K UHD 160Hz / FHD 320Hz HDR400 Adaptive Sync, por 269 euros.
- Monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 26.5″ QD-OLED QHD 240Hz 0.03ms HDR400 por 499 euros.
- Monitor Gigabyte AORUS FO32U2P 31.5″ QD-OLED UltraHD 4K 240Hz FreeSync Premium por 799 euros.
- TV Samsung Q7F QE65Q7FAAU 65″ QLED 4K Ultra HD WiFi Negro por 519 euros.
- TV LG QNED 55QNED82A6B 55″ 4K Ultra HD Magic Remote, HDMI 2.1, AI Sound Pro por 469 euros.
- TV Nilait Prisma 32FD7004S 32″ FULL HD por 139 euros.
- TV Philips QLED 55PUS8400 55″ 4K UltraHD Ambilight Smart TV Dolby Atmos Titan OS, por 379 euros.
Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, adelanto al Black Friday 2025
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
MSI Mighty MEG X870E ACE Max, la base definitiva para los Ryzen 3D Refresh
Navegadores con IA vs muros de pago
Windows 11 y el caos del menú contextual: Microsoft reconoce el problema
Gemini se integra más profundamente en Google Workspace
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
Cómo montar una SSD en un portátil
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box
Windows 11 la lía: cerrar el Administrador lo multiplica
IA en navegadores web, ¿qué ofrece cada uno?
Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, adelanto al Black Friday 2025
Malas noticias si tienes una tarjeta gráfica Radeon RDNA o RDNA 2
5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box
Qué incluye HP Instant Ink en sus planes de impresión: todo lo que debes saber
El Galaxy S26 promete una revolución gracias a la IA
Las mejores ofertas en un nuevo Red Friday: especial Halloween
Lo más leído
-
PrácticosHace 56 minutos
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
-
PrácticosHace 3 días
Cómo montar una SSD en un portátil
-
NoticiasHace 3 días
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
-
A FondoHace 7 días
5 ventajas y 3 mitos de cambiar el router de mi operadora por un FRITZ!Box