Microsoft ha anunciado el lanzamiento de la primera versión de Windows 11 26H1, que llega como la build 28000. Está disponible en el canal ‘Canary’ para los probadores de Windows Insider, pero no corras a instalarlo porque es tan poco atractivo como esperábamos.

Windows 11 26H1 no incluye una nueva actualización de características del sistema operativo y ni siquiera soporta todo el ecosistema, sino que llega como un medio para que Microsoft habilite la compatibilidad con procesadores ARM de próxima generación. Según explica Microsoft: «La versión 26H1 no es una actualización de características para la versión 25H2 y solo incluye cambios en la plataforma para admitir silicio específico. No se requiere ninguna acción por parte de los clientes».

La verdad es que la versión es bastante «rara» (por calificarla de algún modo) y si es para silicio específico Microsoft podría haber actualizado los equipos con ese hardware en particular sin lanzar una «nueva versión de Windows» que va a confundir a muchos usuarios. Lo que hay que tener claro es que Windows 11 25H2 sigue siendo la versión principal y que Microsoft mantiene la cadencia anual para actualización de funciones. Ello quiere decir que las grandes novedades para el sistema operativo no llegarán hasta el otoño de 2026 con la 26H2.

¿Para quién es Windows 11 26H1?

Todo indica, y hablamos así porque Microsoft solo ha informado de «silicio específico», que esta versión está dedicada a soportar la arquitectura ARM y en concreto a los nuevos procesadores Snapdragon X2 de Qualcomm que seguramente se presenten en el CES 2026. Algunos medios indican algo que sí sería novedoso, la entrada de NVIDIA en PCs con su esperado SoC. Hay que decir que hasta ahora Qualcomm mantenía un acuerdo exclusivo para motorizar la plataforma Windows sobre ARM.

Por lo demás y a diferencia de las versiones 25H2 y 24H2, la versión 26H1 se basa en una versión más reciente de la plataforma Windows, con nombre en clave ‘Bromine’. La compilación que se está implementando hoy en el canal Canary Channel con número de build 28000 y se cree que es la compilación RTM base para el lanzamiento de esta plataforma.

En resumen; si no tienes un procesador Qualcomm para PCs, olvídate de este Windows 11 26H1 cuyo único atractivo a nuestro juicio estriba en el potencial estreno de NVIDIA en computadoras cliente con sus SoC ARM.