ASUS ROG lanza el monitor OLED más rápido del planeta
ASUS ROG ha anunciado el lanzamiento del ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Promocionado como el monitor OLED más rápido del planeta, ya está disponible a nivel global y es un sueño para los jugadores que buscan lo mejor en pantallas de visualización.
La tecnología OLED ha traído una nueva era a los monitores informáticos, el periférico más importante de todo PC. Y es que ha conseguido equilibrar algo que parecía imposible, el rendimiento con la calidad de imagen. Aunque la tasa de refresco no deja de aumentar y en 2026 esperamos los primeros monitores de 1000 Hz, muchos usuarios prefieren modelos más equilibrados que ofrezcan la mejor experiencia en visualización.
Cómo es el monitor OLED más rápido del planeta
El ROG Swift OLED PG27AQWP-W estrena los paneles ‘tandem OLED’, la cuarta generación de pantallas de LG Display consideradas las mejores con este tipo de tecnologías. Y ello marca mejoras en todos los terrenos, un 15% de aumento de brillo máximo, un 25% más de amplitud de color y otro aspecto no menor, una vida útil del panel un 60% superior en comparación con los monitores WOLED de la generación anterior.
Por supuesto, también avanza en rendimiento, ya que su modo dual que permite rebajar la resolución a golpe de clic, ofrece hasta 720 Hz en 720p. para convertirlo en el monitor OLED más rápido del planeta. El modo nativo con resolución QHD no se queda atrás con sus 540 Hz, más que suficiente para la gran mayoría de usuarios y casos de uso.
Por lo demás, el monitor tiene un tamaño de 26,5 pulgadas y la resolución nativa reseñada, 2560 x 1440 píxeles. Su brillo máximo es de 1500 nits en modo de alto rango dinámico (soporta el estándar HDR True Black 500), un soporte a la gama de color DCI-P3 del 99,5%, un color real de 10 bits y un tiempo de respuesta de 0,03 milisegundos.
El monitor mantiene el diseño conocido de los ASUS ROG de gama alta, con un elegante acabado plateado y un panel trasero semitransparente que le confiere una estética singular y atractiva. Su base permite ajustes en altura, giro e inclinación, mientras que en conectividad destaca la interfaz DisplayPort 2.1a UHBR20 con ancho de banda completo de 80 Gbps, junto a HDMI 2.1 y un hub de puertos USB. El precio de venta es más elevado de lo previsto y está fijado en 1099 dólares.
Otra opción más económica, el ROG Strix OLED XG27AQWMG
ASUS también ha anunciado la disponibilidad de un segundo modelo (ROG Strix OLED XG27AQWMG) que rebaja prestaciones, pero monta el mismo tipo de panel, el tandem OLED de LG Display y sus mejoras en brillo, contraste, gama de color y durabilidad de la pantalla. Ofrece el mismo tamaño de 26,5 pulgadas de diagonal y también su resolución nativa QHD, además del color real de 10 bits, soporte a la gama de color DCI-P3 del 99,5% y un Delta E<2 que además de juegos lo habilitará para tareas de creación. El precio oficial sugerido es de 599 dólares,
