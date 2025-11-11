Windows 11 rebajado a 18,2 euros con las ofertas del 11 del 11 de GvGMall

Para celebrar el 11 del 11, el día del soltero en China, GvGMall España ha abierto una nueva campaña de ofertas en la que podremos encontrar licencias originales de software Microsoft a buen precio. Por ejemplo, si necesitas una licencia para activar Windows 11 podrás conseguirla por solo 18,2 euros, gracias al cupón de descuento exclusivo que encontrarás en MuyComputer.

Todas las licencias que podemos encontrar en GvGMall España son de tipo OEM, funcionan igual de bien que una licencia retail, se pueden comprar muy fácilmente, y además son totalmente fiables. Ahora que están en oferta son una buena opción, y además podrás conseguir un 30% de descuento si utilizas el cupón «GVGMM» (sin comillas) antes de completar la compra.

Ofertas en licencias de Windows 10, Windows 11 y Microsoft Office

¿Por qué vale la pena comprar licencias OEM de software original Microsoft en GvGMall?

Funcionan igual de bien que las licencias retail. Cuestan hasta un 98% menos que las licencias retail. Tienen validez de por vida. Seguirán funcionando aunque cambies el procesador, la RAM, el SSD o la gráfica de tu PC. Su activación es igual de sencilla que con las licencias retail, se utilizan de la misma forma. Son seguras y no te darán ningún problema. Te evitarán todos los problemas del uso del software ilegal. Si eres un profesional no te expondrás a posibles multas y sanciones en caso de inspección. Contarás con el soporte y el respaldo del equipo de atención al cliente de GvGMall España. Recibirás tus licencias a los pocos segundos de hacer tu compra, sin esperas.

Cómo funciona el proceso de compra de una licencia de Windows 11

Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el enlace del producto que te hemos dejado justo en la primera mitad del artículo. Esto te llevará directamente a la página donde podrás comprar tu licencia OEM de forma segura.

Ahora tendrás que identificarte como usuario. Si no lo eres tranquilo, porque podrás crearte un nuevo perfil de usuario, y esto solo te llevará un momento. Una vez que hayas completado tu alta como usuario, podrás volver a la página del producto y añadirlo al carrito.

Cuando lo tengas en el carrito acuérdate de pegar el cupón «GVGMM» (sin comillas) y de aplicarlo. De esta manera conseguirás un 30% de descuento, y tu licencia de Windows 11 te costará solo 18,2 euros.

Con el cupón aplicado continúa hasta la ventana de pago, elige la opción que quieras para pagar de entre todas las disponibles y listo, en unos instantes recibirás tu licencia de Windows 11 en tu dirección de correo electrónico.

Podrás utilizar tu licencia para activar una copia de Windows 11 que ya tengas instalada, o para activar una nueva instalación.