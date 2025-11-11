Flyoobe 2.0 es la nueva versión (preliminar en fase beta) de una herramienta gratuita y de código abierto que se ha convertido en referencia a la hora de superar los requisitos de hardware y otros impuestos por Microsoft para instalar Windows 11 en equipos que funcionan perfectamente, pero que la firma de Redmond califica como ‘no compatibles’.

Si la versión actual estable (1.5) aumentó sus prestaciones iniciales e incluyó novedades para los usuarios que desearan permanecer en Windows 10 facilitando el acceso al programa de actualizaciones de seguridad extendida (ESU), la nueva versión apuesta por mejorar la interfaz de usuario y el acceso a un tipo de herramientas de terceros que no siempre son fáciles de manejar por todos los usuarios.

Cómo es Flyoobe 2.0

La renovación completa de la interfaz es la mayor novedad. La idea es facilitar su manejo por cualquier tipo de usuario, incluyendo principiantes que se acercan por primera vez a este tipo de software y pueden verlo como intimidante. En la publicación del anuncio en GitHub, los desarrolladores explican que la versión incluye «una interfaz más optimizada, menos abrumadora y facilita mucho el flujo de configuración inicial para los usuarios nuevos o ocasionales».

El desarrollador ha reducida la complejidad con menos menús y desorden visual en un diseño más limpio, con menos textos y sobrecarga cognitiva y mostrando acciones más claras para que la guía de uso sea obvio y conseguir así una experiencia de configuración inicial mucho más amigable. La idea es la comentada, que puedan usarla cualquier usuario sin conocimientos previos ni experiencia técnica.

Por lo demás, Flyoobe 2.0 conserva todas las características para saltar los requisitos de hardware de Microsoft para instalar Windows 11 (TPM, Arranque Seguro, CPUs no compatibles…), así como las imposiciones para instalaciones con cuentas locales. También de interés su capacidad contra el Bloatware y con ello mejorar la ligereza y personalización. Esta aplicación permite realizar actualizaciones desde Windows 10 a Windows 11, así como crear medios de instalación de Windows 11 para instalaciones limpias.

Flyoobe 2.0 es una herramienta ligera de poco más de 300 KB y es portátil, ya que no requiere ni instalación. Una versión preliminar, pero ya usable, que muestra la dirección que está tomando el proyecto de -manteniendo todo su potencial- facilitar su uso a cualquier usuario. Gratuita y de código abierto, está disponible en GitHub.