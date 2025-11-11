The Elder Scrolls VI está todavía muy lejos, ¿cómo afecta esto a Fallout 5?

Todd Howard, productor ejecutivo de Bethesda, ha confirmado que The Elder Scrolls VI todavía está «muy lejos». Esto significa que aún faltan unos años para que esté terminado, y para que podamos empezar a hablar de su lanzamiento.

Teniendo en cuenta que el juego fue anunciado en 2018 es una mala noticia, porque lleva ya 7 años en desarrollo y todavía no hemos visto ni siquiera una escena con juego real.

¿En qué estado se encuentra The Elder Scrolls VI?

Según las últimas informaciones que tenemos, su desarrollo está bastante avanzado y tiene partes jugables, pero esto no es incompatible con que todavía tenga varios años más desarrollo por delante.

Cuando un juego entra en fase de desarrollo tiene que pasar por varias etapas diferentes, y una de las últimas, la optimización, detección y corrección de errores, puede llevar mucho tiempo.

Bethesda es conocida por lanzar juegos con una optimización más que mejorable, y con bastantes errores. Es algo que hemos visto en todos sus grandes títulos, y Starfield es el ejemplo más recientes, así que esperamos que en este caso la compañía se tome su tiempo para que The Elder Scrolls VI llegue en mejor estado de lo habitual.

¿Cuándo llegará The Elder Scrolls VI?

Howard no ha dicho nada al respecto, se ha limitado a comentar que no le gusta dar fechas de lanzamiento, y que prefiere que los juegos lleguen un día sin más, por sorpresa. Eso es lo que le gustaría que ocurriese con este título.

Tiene sentido, porque al dar fechas te expones a tener que cambiarlas si se producen retrasos, con el malestar que esto generará entre los fans de la franquicia. Rockstar sabe muy bien de qué va esto, ya que ha tenido que retrasar GTA VI en varias ocasiones.

Si no das una fecha de lanzamiento no tendrás ese problema. El juego llegará cuando esté terminado, y si tienes que retrasarlo no tendrás que hacer comunicados ni que dar explicaciones.

¿Cómo afecta esto a Fallout 5?

Pues tiene un gran impacto en este juego, porque Fallout 5 va a llegar después de The Elder Scrolls VI, lo que significa que cuanto más tarde en llegar este más se retrasará también el primero.

Lo último que supimos es que el lanzamiento de The Elder Scrolls VI podría ocurrir entre 2027 y 2028. Si esto se confirma, Fallout 5 podría llegar, en el mejor de los casos, entre 2029 y 2030. Son muchos años, sobre todo si lo ponemos en perspectiva.

Pensad que Fallout 4 llegó en noviembre de 2015, hace ya 10 años, y que Fallout 3 se lanzó en octubre de 2008. Si Fallout 5 llega en 2030, habrán pasado 15 años desde el lanzamiento de Fallout 4, y eso es mucha distancia entre entregas de una misma franquicia.

Se rumorea que, para amenizar la espera, Bethesda podría lanzar una versión remasterizada de Fallout 3, que estaría desarrollada con el motor gráfico Unreal Engine 5.

Todd Howard ha confirmado que tiene a bastante gente trabajando en cosas relacionadas con Fallout, así que ese proyecto de remasterización podría ser real.