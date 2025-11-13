Prácticos
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
Las redes de banda ancha móvil 5G no se han desplegado por completo y a medida que eso suceda podemos esperar acercarnos a las mejoras prometidas en velocidad, latencia y confiabilidad. Además, la versión 18 de 3GPP marcará el inicio de 5G-Advanced, cuyas especificaciones finales deberían estar concluidas el próximo verano. Se prevé que entregue una serie de mejoras evolutivas como transición hacia el 6G que se espera esté disponible la próxima década.
Además de redes globales capacitadas, los dispositivos también son clave para obtener el mejor rendimiento de una conexión a Internet. Ookla, una compañía especializada que ofrece información basada en datos para mejorar las redes y las experiencias conectadas, ha publicado un informe donde recoge el rendimiento ofrecido por uno de los móviles más avanzados del mercado: la serie Galaxy S24 de Samsung.
Ookla ha usado herramientas propias (el popular test Speedtest) para comparar la velocidad y la latencia sobre redes 5G de la última generación de los smartphones de Samsung frente a series anteriores (S23 y S22), así como con los iPhone 15 de Apple.
Los resultados finales varían en los quince países donde se han probado, aunque hay un denominador común: los S24 superaron a sus predecesores (y al móvil de Apple) en velocidades de carga y descarga, así como en latencia. Como ejemplo, en España y a prueba sobre las mismas redes, las cuatro familias de dispositivos analizadas registraron un buen rendimiento, desde la velocidad media de descarga 5G del S22 de 141,33 Mbps hasta los resultados ofrecidos por los S24: 179,34 Mbps.
Como decíamos arriba, no todas las redes 5G son iguales y puede haber diferencias apreciables de rendimiento según los dispositivos utilizados, aunque se conecten a las mismas redes y desde las mismas ubicaciones.
Si quieres probar tu propia conexión y aprovechando el informe de Ookla, te recomendamos el uso de una de sus aplicaciones, Speedtest.net, que ofrece un test gratuito y muy sencillo de utilizar. De la siguiente manera:
- Accede a su página web desde cualquier navegador.
- Ahí verás directamente información de interés, como la IP pública de la conexión. También el proveedor de Internet y su ubicación.
- Comienza el test con un simple clic. Selecciona el servidor más cercano a tu localización porque generalmente ofrecerá los mejores resultados.
- La herramienta devolverá la velocidad máxima alcanzada de bajada y de subida así como el Ping obtenido.
- El resultado estará a la vista y tendremos la posibilidad de guardar una imagen del mismo para compararlo posteriormente o incluirlo en nuestro perfil de foros y similares.
Consejos para hacer las mejores pruebas
- La prueba anterior sobre navegadores es sencilla y rápida, pero si quieres obtener los mejores resultados, te recomendamos las apps dedicadas disponibles para Android, iOS, Windows, Mac u Chrome OS, con las que obtendrás métricas adicionales, pruebas de vídeo, mapas de cobertura móviles y otras funciones.
- Para obtener el valor de velocidad máxima utiliza una conexión cableada Ethernet LAN.
- Si tienes varios routers conectados o puntos de acceso, desconéctalos para las pruebas utilizando el router principal.
- Evita que los equipos de la red estén ocupando ancho de banda con otros servicios abiertos, especialmente P2P, streaming, etc, que pueden distorsionar el test.
- Igualmente para pruebas de redes inalámbricas Wi-Fi. Nunca vas a alcanzar las velocidades de una conexión cableada y las diferencias pueden ser mayores dependiendo de los terminales, localización, la norma inalámbrica utilizada o el canal al que está conectado.
- Para pruebas Wi-Fi intenta localizar un canal lo menos saturado posible y desde lo más cerca al router posible.
- Lo mismo podemos decir para pruebas sobre redes de banda ancha móvil. Lo ideal sería localizar un área despejada y con buena señal del proveedor aunque no siempre es posible.
- Efectúa varias mediciones para obtener una media y a distintas horas del día. Puede sorprenderte las diferencias que puedes obtener.
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
Cómo probar el rendimiento de una conexión a Internet
