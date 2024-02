Japón y Corea del Sur son algunos de los países que ya han puesto en el horizonte las redes 6G. Aunque al 5G le quedan muchos años de uso y todavía no está completamente desplegado, las previsiones son que el tráfico móvil aumente durante la próxima década en un factor de 20. Es hora de ponerse en marcha con la próxima generación.

Las redes de comunicaciones no han dejado de mejorar desde las primeras transmisiones militares por ondas de radio en la Segunda Guerra Mundial. El salto a los sistemas civiles se produjo a comienzos de 1950 con los sistemas de radio analógicos en frecuencias FM principalmente y con servicios en las bandas HF y VHF ofrecidos por la americana Bell. Hubo que esperar a 1973 cuando el directivo de Motorola, Martin Cooper, desde una calle de Nueva York contactó con su mayor rival en el sector, Joel Engel de los Bell Labs de AT&T, en lo que se considera como la primera llamada de la historia desde un teléfono móvil.

En 1979 Japón estrenó el primer servicio de redes celulares. En el 81 tocó a Europa y en el 83 a América del Norte. A partir de ahí la historia es más conocida. En un mundo tan globalizado nada de ello hubiera posible sin la estandarización, mejora y evolución de los protocolos para redes de comunicaciones y su soporte por las operadoras. Cada década desde los 80 ha estrenado nueva generación y para 2030 apuntan las redes 6G.

Redes 6G, ¿son necesarias a corto plazo?

Si crees que las redes 5G no han cumplido todas sus promesas, no estás solo. 3D, VR, Metaverso… La industria de la tecnología suele subir a los altares conceptos diversos. Los departamentos de marketing se calientan y pasa lo que pasa: muchas de ellas terminan en fiasco. Bien es cierto que el 5G no se ha desplegado por completo y a medida que eso suceda podemos esperar acercarnos a las mejoras prometidas en velocidad, latencia y confiabilidad.

Además, la industria no para y la versión 18 de 3GPP marcará el inicio de 5G-Advanced, cuyas especificaciones finales deberían estar concluidas el próximo verano. Se prevé que entregue una serie de mejoras evolutivas, así como nuevas características que puedan abordar las limitaciones de los lanzamientos iniciales del 5G. El 5G-Advanced introduce soporte para redes no terrestres (como conexiones satelitales) que aumentan la cobertura en áreas remotas y rurales, y se afirma que ofrece mejores velocidades de enlace ascendente.

Será la transición a las redes 6G. Algunos analistas consideran que no se puede esperar. A primera vista parecería más de lo mismo: velocidades más altas, redes más omnipresentes, mayor número de dispositivos conectados, latencia más baja y en general soporte para aplicaciones exigentes como la realidad extendida. Pero hay otro objetivo fundamental: reducir a la mitad el consumo total de energía de las redes móviles.

Rendimiento e IA

Si se cumplen los pronósticos, el rendimiento del 6G será realmente impresionante, con velocidades de transmisión de datos de ciencia ficción: 1 petabit por segundo. Poniendo el dato en perspectiva, decir que es 100.000 veces superior al máximo teórico de 5G o el equivalente a 10 millones de canales transmitiendo a 8K por segundo. Una velocidad que se reducirá en el mundo real, pero que será igualmente extraordinaria y que, definitivamente, reemplazará a las redes cableadas ya que admitirán 10 veces más dispositivos conectados que el 5G.

Se espera que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, hoy tan de moda, desempeñen un papel decisivo en el desarrollo de todas las fases de las redes 6G, que abarca el diseño, la implementación y las operaciones. A medida que la red evolucione para admitir implementaciones nativas de la nube programables y flexibles, la automatización de la red será crucial para simplificar la administración y la optimización de unas redes que se volverán «cognitivas» en el sentido de que aspectos como la colocación de funciones de red virtualizadas, la división, la calidad del servicio, la gestión de la movilidad, la gestión de recursos de radio y el uso compartido del espectro, dependerán de la inteligencia artificial en diversos grados.

Las primeras implementaciones esperan poder ofrecer los 100 Gbps de velocidad, según el espectro utilizado. Otros conceptos para las futuras redes 6G incluyen detección de red y una conectividad aún mayor para proyectos de automatización industrial y IoT. Los conceptos para 6G hasta ahora parecen centrarse en que las redes móviles se vuelvan más omnipresentes y creen capacidad y rendimiento para aplicaciones exigentes, así como uso en dispositivos más allá de los teléfonos móviles.