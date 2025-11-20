AYANEO Pocket Vert, así sería una Game Boy moderna

Si la mítica Game Boy hubiera sido creada en 2025 se parecería mucho a la AYANEO Pocket Vert, la nueva consola portátil con la que el fabricante chino recuerda a la máquina de Nintendo.

Y es que hablamos de una máquina de mano para juegos para uso en formato vertical, con pantalla en la parte superior y la botonera de control en la parte inferior. La pantalla cuenta con un panel LCD IPS de alta resolución y un cristal que se queda al ras del cuerpo metálico del dispositivo.

La pantalla LTPS tiene una resolución nativa de 1600 x 1400 píxeles (615 píxeles por pulgada) y 450 nits de brillo máximo para favorecer su uso en exteriores con mucha luminosidad. La diferencia con una máquina de la década de 1990 es notoria y teniendo en cuenta que la Game Boy original tenía una pantalla de 160 x 144 píxeles, el fabricante afirma que los juegos de la consola original deberían reescalarse aproximadamente 10 veces en la AYANEO Pocket Vert. Por supuesto, cuenta con retroiluminación, una de las críticas que en su día recibió la Game Boy.

La consola incluye la famosa cruceta y los cuatro botones de operación que no están etiquetados como la Game Boy («A», «B», «SELECT» y «START»), por lo que podrá asignarse cualquier función, y que se ponen al día con una textura de cristal que los hace «elegantes, duraderos y precisos», dice el fabricante. Un detalle interesante lo encontramos debajo del D-Pad y los botones de acción y es un panel táctil «invisible» que se integra perfectamente con el diseño de la consola. Se puede usar para acciones similares a las de un joystick analógico o para entrada táctil.

Otras características destacadas son la batería de 6.000 mAh, los altavoces estéreo, un puerto USB-C y una tecla “MagicSwitch” en el lateral que permite mantener pulsada la rueda de control de volumen para acceder a funciones especiales. AYANEO dice que el chasis metálico CNC de la Pocket Vert mide 86,4 x 143 x 20,5 mm y que estará disponible en breve en acabados de color negro, blanco o rojo.

No se han facilitado las configuraciones de RAM y almacenamiento que estarán disponibles y tampoco el precio de venta, pero debe ser económico. Funciona con sistema operativo Android lo que le permitirá cargar miles de juegos móviles además de simuladores de todo pelaje, incluyendo los de la Game Boy. Tiene buena pinta este máquina diseñada para los entusiastas de las retro verticales en un momento de resurgimiento de las consolas portátiles.