NVIDIA resuelve un problema de pérdida de rendimiento en juegos que introdujo Windows 11
Con la llegada del parche KB5066835 a Windows 11 Microsoft introdujo un problema que hace que algunos juegos pierdan bastante rendimiento, y que sufran ralentizaciones de manera general que hacían que la experiencia en algunos casos fuese injugable, incluso en PCs potentes.
Ese parche se lanzó para introducir mejoras concretas en la experiencia de usuario de Windows 11, y también en las funciones de IA de dicho sistema operativo y en la fiabilidad de la Búsqueda de Windows, pero al final acabó dando problemas, como tantas otras actualizaciones que ha venido recibiendo este sistema operativo.
Actualizaciones igual a problemas, ese es el mantra del que se ha rodeado, para nuestra desgracia, Windows 11 durante los últimos años, y está claro que Microsoft no espabila. Con cada nuevo parche, con cada nueva actualización anual acaban rompiendo algo o introduciendo algún cambio que da pie a problemas que pueden quedar sin resolver durante largos periodos de tiempo.
Al final NVIDIA ha tenido que tomar medidas para resolver este problema de rendimiento, y lo ha hecho con los nuevos drivers 581.94, que ya están disponibles a través de la web oficial de la compañía, y también podemos descargarlos a través de la aplicación de NVIDIA, si la tenemos instalada en nuestro equipo.
El parche KB5066835 se lanzó el 15 de octubre, así que ha tenido que pasar más de un mes para que ese problema se resuelva, y gracias a que NVIDIA ha tomado cartas en el asunto, porque Microsoft no había hecho ningún comentario al respecto.
Si tienes un PC con Windows 11 24H2 o 25H2 y el parche KB5066835 y llevas tiempo notando problemas de rendimiento en juegos estás de suerte, porque los drivers 581.94 harán que tu equipo vuelva a funcionar con total normalidad. Estos drivers no cambian el soporte ni introducen mejoras de rendimiento, solo resuelven ese problema.
Qué puedo decir, hemos llegado a un punto en el que actualizar Windows 11, aunque sea con parches básicos y de seguridad, se ha convertido en deporte de riesgo. Microsoft tiene la suerte de que no cuenta con competencia directa que pueda aprovecharse de lo mal que está haciendo las cosas con su sistema operativo, pero como Valve logre dar un impulso de verdad a SteamOS la realidad del mercado de los sistemas operativos podría llegar a cambiar por completo.
NVIDIA GeForce Hotfix Driver v581.94 is now available.
This update resolves the following:
✅Lower performance may be observed in some games after updating to Windows 11 October 2025 KB5066835
Click below to learn more: ⤵️https://t.co/qXUeFIew3Z
— NVIDIA Customer Care (@nvidiacc) November 20, 2025
