Black FRITZ! Week: hasta un 36% de descuento en routers, repetidores, PLCs y telefonía

El fabricante alemán FRITZ! también se ha subido al carro del Black Friday, y lo ha hecho con una buena selección de ofertas que nos deja descuentos de hasta un 36%. La selección de productos en oferta es muy interesante y acertada, porque cubre tanto routers como repetidores Wi-Fi, PLCs e incluso telefonía.

Antes de entrar a ver las ofertas os recordamos que:

Todos los productos FRITZ! comprados en su tienda oficial vienen con cinco años de garantía.

Están en stock, así que se entregan en un plazo de entre dos y cuatro días.

La tienda oficial nos ofrece servicio de asesoramiento de precompra y de poscompra, para ayudarnos a acertar y a resolver cualquier duda.

El envío es gratuito, y lo recibiremos a través de DHL.

Disfrutaremos de devolución gratuita en un plazo de 30 días.

Podemos elegir entre diferentes opciones de pago totalmente seguras.

Ofertas en routers FRITZ!

El FRITZ!Box 7690 está rebajado de 279 euros a 219 euros. Por ese precio es, sin duda, el modelo más interesante del catálogo de la compañía alemana para cualquier usuario que busque dar el salto a Wi-Fi 7, y que quiera disfrutar de un alto nivel de rendimiento.

Este router cuenta con las últimas tecnologías, y además es muy fácil de instalar y de configurar. Puedes encontrar todas sus especificaciones en este enlace, donde verás además que su precio llegó a superar los 300 euros. Por 219 euros es una buena compra sin ninguna duda.

Otro modelo interesante es el FRITZ!Box 6850 5G, un router que está rebajado de 479 euros a 399 euros, y que está diseñado para utilizar redes móviles tanto 4G como 5G. Con él podremos disfrutar de una conexión a Internet en casi cualquier lugar del mundo, y disfrutaremos de un alto nivel de rendimiento. Puedes encontrar más información en este artículo que publicamos en su momento.

Ofertas en repetidores, PLCs y telefonía

Si buscas un repetidor fiable, rápido y económico estás de suerte, porque el FRITZ!Repeater 1200 AX está rebajado de 79 euros a 59 euros. Como os conté cuando analicé este repetidor, es una de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado. Funciona sin problemas, y además ofrece un excelente rendimiento. Por 59 euros es de lo mejor en su gama.

También están en oferta el FRITZ!Repeater 3000 AX, que baja de los 167 euros a los 107 euros, y el FRITZ!Repeater 6000, que pasa de costar 233 euros a tener un precio de 170 euros. Ambos son buenas opciones si necesitamos un repetidor de mesa con un gran alcance y un alto nivel de rendimiento.

Si lo que necesitas es un PLC no te preocupes, el FRITZ!Powerline 1260 WLAN Set está rebajado de 179 euros a 121 euros. Con este kit podrás ampliar tu conexión a Internet y llevarla a cualquier rincón de tu casa, sin esfuerzo y en cuestión de minutos. Los muros y las fuentes de interferencia ya no serán un problema.

Terminamos con el FRITZ!Fon C6, un teléfono con pantalla diseñado para integrarse con nuestro FRITZ!Box. Su precio normal es de 89 euros, pero podemos conseguirlo en oferta por 57 euros.

Todas estas ofertas estarán disponibles en la tienda oficial de FRITZ!, que está enlazada al principio del artículo, y durarán hasta el 1 de diciembre o hasta agotar existencias.