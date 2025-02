AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, análisis con guía de instalación y rendimiento

Hoy tenemos con nosotros al FRITZ!Repeater 1200 AX, uno de los repetidores más compactos y más interesantes de todos los que podemos encontrar en el catálogo de AVM. Con este modelo la compañía alemana apostó por una extensión del nuevo diseño que adoptó en sus routers hace ya unos años, y tras tenerlo en mis manos os puedo confirmar que acertó de pleno.

Gracias a AVM he tenido la oportunidad de probar el FRITZ!Repeater 1200 AX durante unas semanas, y tras pasar la reciente vorágine de eventos y de importantes lanzamientos en el mundillo tecnológico por fin he podido sacar algo de tiempo para contaros cómo ha sido mi experiencia con este pequeñín.

Que no os engañe su apariencia. Es pequeño en tamaño, pero grande en prestaciones, como veremos en este análisis, donde no solo os voy a dar datos de rendimiento, también os voy a explicar cómo has ido el proceso de configuración y qué es lo que podéis esperar de este repetidor en un escenario bastante común en los hogares españoles.

Especificaciones del FRITZ!Repeater 1200 AX

Repetidor Wi-Fi compatible con Wi-Fi 6 (retrocompatible con versiones anteriores) equipado con dos unidades de radio.

Velocidad de hasta 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Optimizado para trabajar en entornos multidispositivo, gracias a la tecnología OFDMA.

Compatible con Wi-Fi Mesh, lo que nos permite combinar varios puntos de acceso Wi-Fi para crear una única red inalámbrica inteligente y disfrutar siempre del máximo rendimiento posible.

Muy fácil de instalar y de vincular, gracias a su indicador luminoso de intensidad Wi-Fi y a su botón WPS. Cuenta también con un puerto Gigabit LAN.

Compatible con el último estándar de seguridad WPA3 y conexiones cifradas en zonas de acceso Wi-Fi públicas (OWE).

Integra las tecnologías Beamforming, que concentra y dirige mejor la señal a los dispositivos conectados, de repetición de banda cruzada (Crossband-Repeating), selección automática de banda (Bandsteering) y búsqueda automática de canal, lo que significa que nuestra conexión Wi-Fi 6 siempre estará optimizada para ofrecer la mejor experiencia.

Actualizaciones automáticas, funciones de red de invitados, compatibilidad total con el ecosistema de software FRITZ! de AVM y funciones de ahorro de energía.

5 años de garantía.

Medidas: 80 x 80 x 37 milímetros.

Precio: desde 84 euros.

Análisis externo y contenido de la caja

La caja del tiene un tamaño acorde al producto, y al contenido. En ella podemos encontrar el repetidor FRITZ!Repeater 1200 AX, un cable LAN y el manual de instrucciones. Este repetidor tiene cinco años de garantía, y es compatible con cualquier router, aunque lo ideal para sacarle el máximo partido es conectarlo con un FRITZ!Box de AVM.

El repetidor tiene un tamaño bastante compacto, un diseño anguloso en forma de cuadrado y una combinación de colores que le permite quedar bien en cualquier espacio. Su tamaño contenido es un detalle importante a tener en cuenta, sobre todo si queremos colocarlo en sitios donde el espacio es reducido.

La cara frontal presenta un acabado en color blanco con un toque ligeramente brillante, el botón de conexión WPS está destacado en color rojo en la parte superior, y el indicador luminoso va colocado en la parte inferior, y se integra de una manera muy discreta. La cara trasera va destacada en color gris.

AVM ha conseguido darle al FRITZ!Repeater 1200 AX un acabado claramente minimalista que, francamente, me ha gustado. Es sencillo pero funcional, no presenta ningún tipo de estridencia, y hace gala de un diseño totalmente atemporal.

La calidad de construcción del FRITZ!Repeater 1200 AX es correcta. No presenta ningún tipo de fragilidad ni puntos débiles al facto, y tampoco he detectado ningún tipo de ruido ni que transmita sensaciones raras al introducirlo y sacarlo del enchufe varias veces seguidas. Buen trabajo por parte de AVM en este sentido.

Instalación y configuración del FRITZ!Repeater 1200 AX

Como dije anteriormente, lo ideal para utilizar el FRITZ!Repeater 1200 AX es combinarlo con un router FRITZ!Box, pero he querido centrar este análisis en la experiencia de uso que podemos esperar con un router estándar porque sé que va a ser el escenario de uso más frecuente, ya que desgraciadamente en España todavía lo tenemos un poco complicado para dejar de utilizar el router de nuestro proveedor de Internet.

En este análisis he utilizado un router Huawei típico proporcionado por muchas operadoras que es compatible con el estándar Wi-Fi 6, y una conexión a Internet de 900 Mbps simétricos. El proceso de configuración e instalación del FRITZ!Repeater 1200 AX será idéntico con cualquier otro router, lo único que puede cambiar ligeramente es el menú de administración del mismo.

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que tenemos activada la opción WPS en nuestro router, ya que esta es la manera más sencilla de vincular el FRITZ!Repeater 1200 AX a nuestra red. Para comprobarlo solo tenemos que seguir estos pasos:

Escribimos http://192.168.0.1/ en la barra de direcciones del navegador de Internet.

Entramos con nuestro usuario y contraseña.

Nos vamos a las opciones básicas de configuración de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz y activamos WPS.

Aplicamos y listo.

El siguiente paso es retirar el plástico al FRITZ!Repeater 1200 AX e insertarlo en un enchufe. Os recomiendo que optéis por una distancia razonable, y que no os alejéis mucho del router, ya que de lo contrario el rendimiento no será bueno porque el repetidor no recibirá la señal del router con la suficiente intensidad. Lo ideal es que la señal se reciba con una intensidad del 90% o más.

Nada más insertar el FRITZ!Repeater 1200 AX en el enchufe este activará automáticamente la conexión mediante WPS, así que tenemos que ir al router y pulsar el botón WPS durante unos segundos (normalmente son 6 segundos). Una vez hecho ambos dispositivos se vincularán. Cuando hayamos terminado este paso si queréis podéis desactivar WPS en la interfaz del router, o dejarlo activado si tenéis pensado utilizarlo más adelante para conectar otros dispositivos.

Para comprobar que todo ha ido bien es recomendable descargar la aplicación MyFRITZ!App Wi-Fi, disponible para dispositivos Android y iOS, y totalmente gratuita. Con ella podemos comprobar si el FRITZ!Repeater 1200 AX se ha instalado y vinculado correctamente, también podremos comprobar la calidad de la señal en el punto donde lo hemos colocado, y hacer mediciones de velocidad y de latencia.

En mi caso, todo el proceso de instalación y configuración se completó correctamente en menos de cinco minutos. Es muy sencillo, incluso una persona que no tenga conocimientos previos puede utilizarlo sin problemas. Lo único un poco más complicado puede ser activar el WPS en la interfaz del router, pero esto ya es cosa de la configuración por defecto del mismo.

Datos de rendimiento con la configuración por defecto

Para este análisis he colocado el FRITZ!Repeater 1200 AX en un enchufe situado en la parte baja del salón, justo detrás de la mesa. No es el mejor lugar, pero para lo que quería conseguir no tenía otra opción, ya que mi objetivo era mejorar el alcance del Wi-Fi en dicha zona, y también en la habitación que está justo detrás del salón.

En ambas zonas la conexión Wi-Fi llegaba, pero en el salón la velocidad apenas llegaba a picos de 78 Mbps, y la media era de 60 Mbps, unos 7,5 MB/s. En la habitación con la puerta entornada casi siempre acababa siendo una zona muerta, es decir, no tenía conexión o esta iba tan lenta que me salía más a cuenta tirar de datos móviles para navegar por Internet desde la cama.

Con el FRITZ!Repeater 1200 AX colocado en ese enchufe la velocidad en el salón pasó de 60 Mbps a superar los 330 Mbps, que son 41,25 MB/s. Esto quiere decir que la velocidad se multiplicó casi por seis. En la habitación, que era donde se peor me iba el WI-Fi, la velocidad subió a 292 Mbps, que son 36,5 MB/s.

Los valores de latencia también son perfectos, como podemos ver en las imágenes, y la intensidad de la señal es del 91% en el lugar en el que coloqué el repetidor, así que todo está perfecto. Para que tengáis una referencia, os confirmo que con el smartphone, un iPhone 14 Pro, a menos de un metro del router, tengo una velocidad de unos 643,60 Mbps.

Notas finales y conclusiones

El FRITZ!Repeater 1200 AX es uno de los mejores repetidores Wi-Fi que he probado. Incluso con su configuración más simple, y trabajando junto a un router básico, es capaz de ofrecer un excelente nivel de rendimiento, y marca una diferencia tan grande que puede convertir una zona muerta en un rincón con una velocidad de casi 300 Mbps y sin problemas de latencia.

Bien diseñado, bien construido y es muy fácil de configurar e instalar. AVM ha hecho los deberes a la perfección con este repetidor, que también nos brinda la oportunidad de utilizar una conexión cableada a través de su puerto LAN Gigabit. La compañía alemana ha cuidado tanto los detalles que incluso incluye el cable LAN, como os dije anteriormente.

Sin duda un repetidor muy recomendable que integra todas las tecnologías necesarias para disfrutar de una buena conexión vía Wi-Fi, incluso con varios dispositivos conectados de forma simultánea. Si tienes un router FRITZ!Box su valor se multiplica, ya que se integrará a la perfección con este, y podrás disfrutar de todas las opciones de configuración que ofrece el sistema operativo FRITZ!OS.