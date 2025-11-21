Noticias
Consigue tu PS5 Slim por 349 euros, no te pierdas esta oferta
PS5 Slim en su versión digital está en oferta por tiempo limitado. Su precio normal es de 499,99 euros, pero ahora puedes conseguirla por solo 349 euros, lo que representa un ahorro de 150 euros (un 30% de descuento).
Esta oferta forma parte de la promoción que ha lanzado Sony para dar un nuevo empujón a las ventas de su consola, y estará disponible por tiempo limitado. Es importante que tengas en cuenta, eso sí, que la versión en oferta tiene un SSD de 825 GB.
Si prefieres la PS5 Slim con unidad óptica tranquilo, que esta también está en oferta. Su precio normal es de 549,99 euros, pero ahora está rebajada a 449,99 euros, lo que supone un ahorro de 100 euros (un 18% de descuento frente al precio habitual). Este modelo tiene una unidad SSD de 1 TB, y viene con EA FC 26 gratis.
Ambas consolas te llegarán a casa sin gastos de envío, tienen tres años de garantía y cuentan con garantía de devolución gratuita.
Especificaciones de PS5 Slim
- CPU Zen 2 con ocho núcleos a 3,5 GHz (frecuencia dinámica).
- Arquitectura RDNA 1.5 semipersonalizada.
- 2.304 shaders a 2,29 GHz (frecuencia dinámica, pico máximo).
- 144 unidades de texturizado.
- 36 núcleos para trazado de rayos.
- 64 unidades de rasterizado.
- Bus de memora de 256 bits.
- 16 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps, lo que nos deja un ancho de banda de 448 GB/s.
- Potencia máxima: 10,29 TFLOPs en FP32.
- SSD de 825 GB en el modelo digital (chasis E) y de 1 TB en el modelo con unidad óptica, con un ancho de banda de 5,5 GB/s.
- Soporte de almacenamiento externo.
- Lector de discos Blu-ray 4K.
- Sonido posicional 3D de alta calidad gracias al chip Tempest.
- Mando inalámbrico DualSense incluido.
Si compras la versión digital y en cualquier momento te arrepientes de no tener unidad óptica tranquilo, porque este modelo permite instalar fácilmente una unidad óptica que podemos comprar por separado.
¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios y te ayudaremos a resolverla sin ningún problema.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
