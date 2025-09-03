Nueva PS5 digital con un SSD más pequeño pero igual de cara

Sony trabaja en una nueva PS5 digital, que tendrá algunos cambios a nivel de hardware. Esta consola se lanzará principalmente en el mercado europeo, y yaos adelanto que no representa una mejora frente al modelo actual, sino más bien todo lo contrario.

La nueva PS5 digital se identifica como CFI-2100, las primeras evidencias de su existencia surgieron en junio de este año a través de varios documentos de certificación presentados en Japón, y se espera que su lanzamiento se produzca en Europa el próximo 13 de septiembre.

Esta revisión de la PS5 digital cambiará el SSD de 1 TB por una unidad de 825 GB, que era la misma capacidad de almacenamiento que tenía la primera versión que lanzó Sony. A pesar de la reducción de la capacidad de almacenamiento la consola costará lo mismo que la versión de 1 TB, 499,99 euros.

Esta consola costaba en su lanzamiento 399,99 euros, así que Sony no solo ha subido su precio en 100 euros, sino que además ahora está recurriendo a la reduflación, que consiste en vender una menor cantidad de producto, o un producto con peores especificaciones o de menor calidad, por el mismo precio que otro con mayor cantidad, calidad o mejores especificaciones.

Puede que alguien piense que Sony está intentando evitar una nueva subida de precio de su consola con este movimiento, pero al final es igualmente perjudicial para el usuario, porque te están quitando capacidad de almacenamiento y te están vendiendo la consola al mismo precio. Pagas lo mismo por un hardware inferior.

El espacio de almacenamiento es algo fundamental en una consola, y si hablamos de un modelo totalmente digital esto se vuelve todavía más importante, así que este cambio es especialmente negativo en una consola como PS5 digital. Perdemos 175 GB de almacenamiento, lo que equivale a instalar de media dos o tres juegos menos.

Esta generación de consolas va a pasar a la historia como una de las menos espectaculares y de las más caras. Entiendo quela situación económica internacional no es la ideal, sobre todo tras los aranceles de Trump, que al final acabarán afectando a la cadena de suministros de Sony, pero que una consola como PS5 digital cueste hoy 100 euros más que hace cinco años, y que encima se tenga que reducir su capacidad de almacenamiento para evitar, supuestamente, una subida de precio, es un insulto al consumidor.