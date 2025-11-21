Jugar en Chromebooks será más fácil con GeForce Now Fast Pass

NVIDIA se ha asociado con Google para lanzar un nuevo plan de juegos en la nube exclusivo para Chromebooks. Se llama GeForce Now Fast Pass y pretende atraer a más jugadores al ecosistema de Google en PCs, así como mejorar las posibilidades de entretenimiento de los usuarios que ya usan estos portátiles con sistema operativo ChromeOS.

Los Chromebooks son hoy una alternativa real y viable a las máquinas con Windows o los Mac de Apple. Con base en el kernel Linux y el proyecto Chromium OS, son baratos, sencillos de manejar y sirven para casi todo. Pero como sucede en otros ecosistemas (como el propio de GNU/Linux) fuera del monopolio de Windows con sus librerías DirectX se complica la ejecución nativa de los grandes juegos de PC.

Una buena manera de solucionarlo es mediante los servicios de juego en la nube que no dependen del sistema operativo o de la máquina utilizada. Además, la nueva generación de Chromebook Plus han mejorado bastante su nivel y cuentan con el hardware necesario para ejecutar muchos de los títulos más recientes desde la nube.

GeForce Now Fast Pass ¡A jugar en Chromebooks!

El nuevo servicio es similar al plan gratuito de GeForce Now, que permite jugar en streaming a más de 2000 títulos desde las bibliotecas de Steam, Epic o Xbox del usuario. A diferencia del plan general, este Fast Pass no tiene publicidad y permite saltarse la cola, en comparación con las esperas habituales de dos minutos o más para empezar a jugar en el plan gratuito que ofrece NVIDIA.

Existen algunas restricciones, ya que los usuarios de Fast Pass tendrán un límite de 10 horas de juego en la nube al mes. Sin embargo, hasta cinco de esas horas se pueden acumular para el mes siguiente si no se utilizan por completo. Por supuesto, los usuarios de Chromebooks podrán acceder al resto de planes de pago, que ofrecen resoluciones más altas, mayor velocidad de fotogramas, trazado de rayos RTX y acceso a una biblioteca de juegos más amplia.

Google afirma que quienes compren un nuevo Chromebook recibirán un año gratuito para acceso a este GeForce Now Fast Pass. No se ha citado el precio fuera de esta oferta y el acceso gratuito, y si será el mismo de la suscripción general.

El acuerdo con Google para potenciar el juego en las máquinas con ChromeOS llega en un gran momento para el servicio de NVIDIA, con el lanzamiento del GeForce Now RTX 5080 y las mejoras en la infraestructura del servicio con la tecnología Blackwell RTX que desbloquea algunas mejoras significativas en el rendimiento de los juegos para su nivel Ultimate, incluyendo DLSS 4, trazado de rayos completo, generación de fotogramas múltiples DLSS y súper resolución DLSS para transmisión de hasta 5K a 120 FPS.