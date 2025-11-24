GIGABYTE GO27Q24, un monitor para gama de entrada en OLED

El GIGABYTE GO27Q24 es el nuevo modelo que la firma taiwanesa ha añadido a su catálogo de monitores informáticos para juegos. Y apunta a ser una versión a considerar para los que buscan la tecnología OLED a precios contenidos.

El juego en PC necesita de buenos periféricos y los monitores son los más importantes de todos ellos como pudiste ver en nuestra reciente guía de compra que además aprovechaba las ofertas del Black Friday. En la guía destacaban los destinados a juegos y los que usan paneles OLED, seguramente la gran tendencia actual en pantallas de visualización. El problema es encontrarlos a un precio razonable.

El GIGABYTE GO27Q24 cumple con estas premisas. Usa una pantalla de 27 pulgadas de diagonal en un panel QD-OLED de última generación con resolución nativa QHD de 2560 × 1440 píxeles. Su frecuencia de actualización es de 240 Hz y su tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms garantiza un buen rendimiento en juegos. Es compatible con la función de frecuencia de actualización variable (VRR) para reducir el parpadeo de la pantalla.

El monitor soporta alto rango dinámico HDR10 y su brillo máximo es de 400 nits. Cubre el 99% de la gama de color DCI-P3 y ofrece una relación de contraste de 1,5 M:1. Juegos y películas se verán fantásticos con los colores vibrantes y negros profundos propios de los OLED. También incluye extras exclusivos como la función Tactical Switch 2.0, especialmente diseñada para jugadores de FPS ya que permite alternar entre diferentes tamaños de pantalla y relaciones de aspecto, además de una función de realce de negros y un modo de visión nocturna.

El fabricante ha instalado un sistema de refrigeración especial para proteger el panel OLED. Para ello incluye una película térmica de grafeno y un sistema de disipación de calor de cuatro lados que ayuda a que el panel permanezca estable y fresco bajo carga pesada. Además, usa la tecnología propia AI OLED Care que incluye diferentes configuraciones que permite ejecutar ajustes preestablecidos basados ​​en IA en segundo plano con una interferencia mínima para minimizar de manera eficiente los riesgos de quemado.

Además, el monitor incluye un soporte totalmente ajustable en altura, inclinación y giro, y dispone de elementos de conectividad como DisplayPort 1.4 y USB-C con modo Alt de DisplayPort y carga de 15 vatios. El GIGABYTE GO27Q24 se entregará con una garantía de tres años y un precio por debajo de la barrera de los 500 dólares, contenido para un panel QD-OLED de última generación.